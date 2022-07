Gde treba da bacite kuhinjsko ulje nakon prženja

Možda već znate ovo, ali uvek je dobro preneti ovakvu poruku. U većini slučajeva, čak i kada ne pržimo mnogo, to iskorišćeno ulje bacamo u kuhinjsku sudoperu, ili wc šolju.

To je u stvari najveća greška koju možemo učiniti. A zašto to činimo? Odgovor na ovo pitanje je jednostavan: „Svi to rade, a ne znam ni kako drugačije da se rešim ulja.”

Najbolje što možemo učiniti sa upotrebljenim uljem jeste da ga iscedimo u plastičnu flašu, čvrsto je zatvorimo i bacimo u smeće.

Ovo naglašavamo zato što jedna litra ulja zagadi skoro milion litara čiste vode, verovali ili ne. Pomenuta količina vode je količina koju normalan čovek upotrebi u punih 14 godina.

Prosledite dalje ovu poruku, priroda će vam biti zahvalna. Na kraju možemo reći da je to ipak u korist svih nas.

