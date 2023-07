Genijalan trik: Kompot iz sudomašine je savršena poslastica bez konzervansa i aditiva

Prava je šteta propustiti sve ovo divno voće i ne sačuvati nešto za dugu i hladnu zimu. Ono doba godine kada, sem ako nije iz uvoza ili papreno skupo, voće postaje, još malo pa luksuz.

Ipak postoji još jedan jednostavan način da sačuvate voće za zimu .To je kuvanje u sudomašini. Ono se može smatrati jednim od vidova pasterizacije.

Jer, pasterizacija je konzerviranje namirnica na temperaturama ispod 100 stepeni celzijusa.

Postupak za kompot iz sudomašine teče ovako:

Dobro oprane tegle, poklopce i voće pripremiti. Voće treba da bude ni prezrelo ni zeleno, i bez ikakvih oštećenja – manje tačkice i tragove nagnječenja slobodno uklonite nožem sa zdravog mesa (ako su recimo u pitanju breskve ili kajsije). Potrebno je ukloniti koštice iz voća koje ga ima. Mada višnje, marele i trešnje mogu i sa košticama jer su sitne. Jabuke, kruške, dunje isecite na kockice. Grožđe dobro operite i odvojte od peteljkica.

Čiste tegle puniti voćem u koje ste umešali šećer po želji. Breskvama je potrebno dve supene kašike na teglu, a marelama jer su kiselije po tri supene kašike šećera.

Voće ne punimo baš do samog vrha, ostavimo možda dva prsta do kraja tegle praznog, ali tu ćemo sipati vodu. Vodu punimo do samog vrha tegle, pre zatvaranja, kašikom blago pritisnemo voće da vidimo da li je upilo tečnosti koliko može i da eventualno istisnemo vazduh ako je negde ostao.

Važno je da poklopci dobro dihtuju da nam tokom kuvanja ne iscuri tečnost, ako se desi da iscuri, bez sekiracije, pojedite to voće odmah, ne čuvajte tu teglu jer nije sigurno da će opstati.

Tegle poređajte onako kako su najstabilnije. Važno je da ostanu cele u toku kuvanja.

Sudomašinu uključujemo na program sa najvišom temperaturom i za ovaj proces nam nikako NIJE POTREBNA TABLETA. Kada se proces završi, ne otvarajte odmah sudomašinu, kao što to radimo u slušaju pranja sudova. Ne, naprotiv, neka što duže ostane da se postepeno hladi, ako je moguće i preko noći.

Vaš kompot je gotov. Samo ćete spakovati tegle na tamno i hladno mesto i čekati (ili ne čekati) prvi sneg da se sladite voćem. Ovako mogu da se spremaju i kornišoni (kisele krastavčiće za zimu) Proces je isti, samo što umesto šećera naravno ide so, recimo zrnca korijandera po ukusu i sirće koje ne bi trebalo da bude jabukovo.

Jedina napomena je da jednom otvorenu teglu ne treba držati na sobnoj temperaturi, jer je bez ikakvih konzervanasa i vinobrana. Uostalom, pogledajte kako to izgleda u praksi:

