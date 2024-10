Hleb čuva samo na ovom mestu i zbog toga ostaje svež do 3 nedelje: Nisu ni frižider, ni zamrzivač

Jedna žena je na internetu proglašena genijem kada je otkrila način čuvanja hleba

Mnogi ljudi čuvaju svoj hleb u posudi namenjenoj baš za to. Međutim, korisnica TikToka Semer Čerif tvrdi da ovo nije najbolji način da vam hleb duže traje.

S obzirom na to da su cene porasle, važno je štedeti svaki dinar, pazeći da se ne baci hleb ili bilo koja druga hrana.

Semer je na svom TikToku otkrila da koristi mikrotalasnu pećnicu kao mesto za čuvanje hleba.

„Ljudi me zovu čudakinjom kad vide da čuvam hleb u mikrotalasnoj pećnici, ali slušajte, to ga održava svežim“, podelila je na svom profilu.

„Traje duplo duže. Ovom hlebu je istekao rok pre otprilike nedelju i po dana i nema ni trunke plesni“, dodala je.

Ispričala je da joj treba tri nedelje da pojede veknu hleba jer traje toliko dugo. Mnogi ljudi zamrzavaju hleb kako bi duže trajao, ali za one koji ne žele da odmrznu celu veknu hleba samo da bi napravili sendvič, Semer predlaže da ga čuvaju u mikrotalasnoj pećnici.

Brojni ljudi koji su pogledali video, odmah su podelili kako i oni stavljaju hleb u mikrotalasnu pećnicu.

„Ja svoj stavim u mikrotalasnu jer nemam kutiju za hleb i moj pas će ga pojesti ako je na pultu“, napisala je jedna korisnica.

„I ja radim isto, čak ni ne koristim mikrotalasnu ni za šta drugo“, dodao je drugi.

„Ovo je tako genijalno“, komentarisala je jedna od korisnica.

Stručnjaci iz King Artur Bakinga kažu da kada je hleb isečen, okolina i ambalaža u kojoj se čuva mogu uticati na to koliko će trajati.

„Kada se vaš hleb ohladi i spreman je za sečenje, razmislite pre nego što to učinite. Ako počnete da sečete, uvek ćete imati posla sa otvorenim krajem koji propušta vlagu. Ali ako prerežete veknu hleba na sredini i dobijete dva jednaka dela, secite kriške hleba iz te sredine, kako biste ih kasnije spojili i tako zapakovali u kesi u kojoj odlažete hleb. Na taj način ćete smanjiti šansu za isparavanjem vlage“, objasnili su.

Ovaj trik je prvi korak koji možete preduzeti kako biste osigurali da vam hleb duže traje. Neki ljudi čuvaju hleb u frižideru ako nemaju mesta za posudu za hleb – ili misle da će to pomoći hlebu da traje. No, iskusni pekari kažu da je to dobra ideja samo ako ćete tostirati hleb kad izađe iz zamrzivača.

