Hleb čuvate u kesi ili kutiji? Greška, svež i mekan može da ostane samo ako se drži na ovom mestu

Ovako ćete uvek imati svežu veknu

Čuvanje hleba predstavlja veliku dilemu. Supermarketi ga čuvaju na policama na sobnoj temperaturi, ali mnogi ga drže u kutiji jer misle da će tako trajati duže.

Prema izveštaju studije sa Univerziteta „Linkoln“ u Nebraski, štetni mikroorganizmi koji kvare hranu najbolje rastu na sobnoj temperaturi. Ako hleb držite nedelju dana na otvorenom, on će postati gnjecav i ubuđaće se.

U slučaju da hleb ostavite izložen svetlosti i vazduhu, može da se ubrza propadanje namirnice. Spore iz vazduha će se naći na njemu, a kako one imaju dugačko korenje to znači da će im biti potrebno nekoliko dana da počnu da rastu. Za to vreme ih vi nećete ni primetiti, pa ćete ih unositi u sebe.

Zato je, preporuka naučnika, da hleb čuvate u zamrzivaču ili frižideru.

Studija iz „Evropskog časopisa za kliničku ishranu“ je pokazala da držanje hleba u zamrzivaču smanjuje šanse za razvoj plesni, što smanjuje propadanje hrane.

Ukoliko hleb držite u frižideru ili zamrzivaču šanse da se buđ pojavi na hlebu su minimalne, a vekna može da traje i tri meseca i još uvek će biti spremna da se jede za nekoliko minuta.

Kada je otopite, delovaće sveže kao da je upravo kupljena. kako biste obezbedili da vam hleb bude ukusan i posle odmrzavanja, uvijte ga u foliju pre zamrzavanja. Kad želite da odmrznete hleb zagrejte ga ili u mikrotalasnoj na 15 do 25 sekundi ili na rešetki od rerne na 160 stepeni na nekih pet minuta.

Ako hleb jedete i koristite samo ga držite u frižideru u kesi za zamrzivač.

(K.M./Telegraf.rs)

