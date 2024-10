Hrizantema je kraljica jesenjeg cveća: Uz ove trikove cvetaće nikad bujnije i lepše

Ova kraljica jesenjeg cveća slavi sezonu u bojama dragulja: žutoj, ružičastoj, ljubičastoj, crvenoj, bronzanoj, narandžastoj i beloj.

Cvetanje

Cveta od poznog leta do prvih zimskih dana ukrašavajući okućnice ili balkone. Efektno izgleda bilo da je zasađena pojedinačno, u grupi ili u kombinaciji s drugim biljkama, na primer, zimzelenim.

Odgovaraju joj svetla ili polusenovita mesta i rastresito humusno zemljište. Što je mesto sunčanije, hrizantema će bogatije da cveta, a što je zaštićenija od vetra, duži će biti period cvetanja.

Tokom cvetanja hrizantemama treba obezbediti dosta vode. Do pred samo cvetanje preporučljiva je i prihrana tečnim đubrivom svakih 7–14 dana. Sezonu cvetanja hrizanteme možete produžiti redovnim uklanjanjem cvetnih glavica koje su se osušile i prihranjivanjem tečnim đubrivom u periodu intenzivnog cvetanja. Uklanjanje uvelih cvetova bez otkidanja grančica podstiče formiranje bočnih cvetova. Posle cvetanja, potrebno je skratiti stabljike, a krajem sezone biljka se seče drastično, gotovo do zemlje, i polako isušuje dodavanjem sve manje količine vode.

Zaštita

Hrizanteme u bašti tokom zime treba zaštiti slojem malča, lišćem ili slamom. Na proleće, kada prvi zeleni izdanci izrastu oko 10 do 15 cm, potrebno je malo skratiti vrhove kako bi biljka dobila loptast oblik. Svake dve do tri nedelje do sredine leta treba otkinuti vrh novog izbojka.

Saksijske hrizanteme, za ukrašavanje zimskih bašti, balkona i terasa, kupuju se kada imaju nekoliko otvorenih cvetova i obilje pupoljaka. Treba obratiti pažnju na saksiju, s donje strane. Ako ima žilica koje vire, znači da je biljka bila na podlozi iz koje je crpela hranu i da se može dogoditi da brzo uvene kada je donesemo kući. Saksijske hrizanteme treba, do završetka cvetanja, prihranjivati tečnim đubrivom za cvetanje. Zemlju treba održavati vlažnom. Nije dobro da u tanjiriću ispod saksije stoji voda, znači višak posle zalivanja prosuti.

Zima

Krajem sezone s biljke se odsecaju svi suvišni delovi (preporučuje se skraćivanje stabljike za jednu trećinu visine) i lagano se smanjuje zalivanje. Krajem decembra potrebno je presaditi ih u novu, svežu zemlju. Za prezimljavanje hrizantemi treba obezbediti svetlo, hladno mesto, temperature od 6 do 8 stepeni, uz povremeno zalivanje. Na proleće, kada krenu izdanci, krajem aprila i početkom maja meseca, zalamati vrhove, pincirati, na taj način se stopira rast u visinu i dobija okrugla forma.

Cvet sreće

U Kini i Japanu, odakle vodi poreklo, hrizantema predstavlja cvet sreće. U Japanu je prva izložba hrizantema održana 910. godine, kada je proglašena za nacionalni cvet i simbol sunca, odnosno carske porodice. Svake jeseni i danas, u Japanu se slavi Festival hrizantema ili Praznik sreće. Hrizanteme su kod nas nepravedno zapostavljene.

Kako je ovo jedna od retkih vrsta koja cveta u jesen, kod nas se najviše nosi na groblje, otuda naziv grobljansko cveće.

Po feng šuiju, hrizantema je simbol sreće i bezbrižnog života, veruje se da u dom donosi radost i veselje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com