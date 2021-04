Imaćete najšareniju baštu: Ova 3 prelepa cveta zasadite što pre

Došlo je proleće i nadamo se što toplijem vremenu. Sigurno želite da uživate u bašti, uz kaficu i omiljenu knjigu. Da bi vam ugođaj bio potpun, preuredite baštu. Zasadite ova 3 prelepa cveta.

Kadifa

Kadife su biljke koje možete saditi rano u proleće, a koje su poprilično otporne na sve vremenske uslove. Ukoliko je presađujete vodite računa i sklonite je ako dođe do mraza. Preporučuje se da se biljka presađuje kada dostigne do 10 centimetara visine, a to možete raditi celog leta kako bi proširili broj sadnica. Kako se neguje? Ovaj cvet je jednostavan za negu i treba ga rednovno zalivati i đubriti. Možete sačuvati i seme cveta kako bi ga iskoristili za sledeću sezonu.

Petunija

Ova biljka je omiljena ženama, ne samo zbog lake nege već i zbog širokog spektra boja u kojima dolazi. April je sasvim sigurno savršeno vreme za sadnju petunija. Kako se neguju? Veoma su lake za održavanje, traže redovno zalivanje, a uveo cvet slobodno uklonite kako bi što pre izrastao novi.

Dan i noć

Ovaj cvet mnoge žene sade tokom jeseni, ali nije greška da ga posadite u rano proleće. April mesec je takođe pogodan za sadnju ove biljke. Cvetovi su veliki, najčešće ljubičaste ili žute boje. Biljka može biti i jednogodišnja i dvogodišnja, sve zavisi kada ste je posadili. Kako se neguje? Veoma je važno da biljka bude postavljena na senovito mesto i da je redovno zalivate.

