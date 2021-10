Imate li figuricu slona u kući: Evo gde je treba staviti da bi vam donela sreću

Po Feng šuiju-u predmeti i njihov raspored dosta utiču na pozitivne ili negativne stvari u životu.

Određeni predmeti su veoma dobri za našu psihu i privlače samo pozitivnu energiju, dok drugi imaju suprotan efekat.

Prema Feng- šui stručnjacima, držanja figurica slonova u kući privlači pozitivne stvari u vaš život. Slon sa podignutom surlom predstavlja uspeh. Čuvanje figurica u spavaćoj sobi privlači ljubav. A u blizini ulaznih vrata, privlači sreću za sve ukućane. Takođe, postoje verovanja da privlače novac.

Slon i u drugim kulturama simbolizuje snagu, moć, mudrost, energiju i razum. Veruje se da slon donosi sreću pa je poželjno da imate figuricu slona pored vaših ulaznih vrata kako bi vam sreća ulazila u kuću. Postoji i verovanje da figurica slona može pomoći da prinova dođe u vašu kuću i to će se desiti ako figuricu slona stavite pored kreveta u spavaćoj sobi

U našem narodu već odavno postoji verovanje da kada nam bubamara sleti na dlan, imaćemo sreće toga dana.

Ipak, postoje i drugi znakovi iz prirode, koji nam zaista mogu ukazati na to. Postoje zanimljiva stara verovanja koja ozbiljno stvaraju i u koja slepo veruju u svim delovima sveta.

Reč je o nekim svakodnevnim pojavama koje ako primetite, mogu da ukažu na sreću koja vas veoma brzo očekuje.

Cvrčak – Ako se sasvim slučajno cvrčak pojavi u vašoj blizini, dobro obratite pažnju jer vas čeka veoma prijatan i srećan događaj u skoroj budućnosti.

Bubamara – ona svugde u svetu simbolizuje sreću i blagostanje. To nije bez razloga. Postoji verovanje da ako sićušna bubamara sleti na nekog bolesnog čoveka, to je znak da će on vrlo brzo ozdraviti.

Vilin konjic – on uvek najavljuje neku promenu u vašem životu, a simbol je mudrosti, hrabrosti, čistoće, harmonije i snage. Takođe, ovaj insekt u mnogim kulturama predstavlja ponovo rođenje, ponegde regeneraciju i besmrtnost. Ako slučajno vidite vilinog konjica negde u prirodi, obratite pažnju, jer on vam donosi sreću.

Žir – Smatra se da žir šiti od udara munje jer je on plod hrasta, a hrast je drvo koje je posvećeno Toru, mitskom bogu munja i gromova.

Svinja – nećete verovati, ali ova životinja u nekim kulturama simbolizuje sreću, pa čak i bogatstvo, prijateljstvo , strpljenje i iskrenost.

Kornjača – prema verovanju, u drevnoj kineskoj mitologiji kornjača je sveta životinja, odnosno jedna od četiri svete životinje (pored zmaja, jednoroga i feniksa). Ona simbolizuje sreću, dugovečnost, mudrost i izdržljivost. Stari Kinezi su čvrsto verovali da kornjača u sebi čuva velike tajne neba i zemlje.

Žaba – ona ima specifičnu moć da prizove plodnost, mir i bogatstvo u kuću.

Zečja šapa – od davnina širom sveta veruje se da donosi sreću svakome ko je nosi, ali i da pomože oko začeća.

Zub krokodila – veruje se da donosi sreću, ali najviše onim ljudima koji vole da se kockaju.

Ima nešto u tim bapskim pričama, narodnim verovanjima i pričama, ovo su bile sam neke od njih. Na vama je da odlučite da li ćete da verujete u njih. Ali, imajte na umu samo jednu stvar – nisu bez razloga neka od ovih verovanja prihvatanje širom sveta i negovana tako dugo, piše Novi.ba.

