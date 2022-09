Izbacite ovih 25 stvari iz stana bez griže savesti, imaćete puno više prostora

Možda je konačno došlo vreme da se rešite opterećenja dobrim pospremanjem ormara. Ovo su samo neke od stvari za koje biste se mogli iznenaditi da zaista možete živeti bez njih.

Nekorišćena zimska odeća

Pogledajte svoju zalihu rukavica, kapa, marama i kaputa.

– Posebno je lako dopustiti da vam se ormar za kapute prepuni zimskom odećom, naročito ako imate decu. Zato se pobrinite da se rešite rukavica, kaputa… koji vam ne odgovaraju i druge zimske opreme koja se jednostavno više ne koristi – predlaže američka stručnjakinja za organizaciju Mišel Hansen.

Stara odeća za vežbanje

Ako ste odlučili da se dovedete u formu, razmislite o osvežavanju garderobe za vežbanje. Kerolajn Vajtlin, radnica firme za organizovanje doma sa sedištem u Los Angelesu, preporučuje da izvučete svu odeću za teretanu na poštenu procenu.

Farmerke

Farmerke su vrlo ličan odevni predmet, napominje Vajtlin, pri čemu mnogi imaju previše pari, uključujući i one koji im više ne odgovaraju.

– Otkrili smo da mnogi stalno iznova nose svoje omiljene farmerke. I za to postoje opravdani razlozi – kaže. Budite realni u pogledu onoga što zaista nosite. Donirajte ono što se više ne uklapa u vaš stil života, i dopustite da ih netko drugi nosi.

Neudobna i istrošena obuća

Visoke potpetice koje izazivaju bol i nelagodnost ili patike s izlizanim đonom su vam nepotrebne.

Odevni predmeti za posebne prilike

Naravno, mala crna haljinica, kao i muški smoking dobrog kroja su klasici, ali neku vrlo specifičnu odeću za posebne prilike ipak proverite. Hoćete li zaista ikada više odenuti haljinu za deveruše ili novogodišnju tematsku haljinu – rešite se nepotrebnih komada i uživajte u dodatnom prostoru.

Zastarela radna odeća

Ono što se godinama gomilalo u ormaru poput bezbrojnih poslovnih odela ili haljina iz prošlosti – možda nije više prikladno. Budite realni o tome šta sada nosite na posao, bilo da radite od kuće ili u firmi.

Retko korišćeni dizajnerski komadi

Ako ste pre mnogo godina kupili dizajnersku torbu, ali je retko koristite zbog straha da će se ogrebati ili ste uložili u fantastičan par čizama koje retko nosite, možda je vreme da podelite bogatstvo. Dajte ih prijatelju ili članu porodice ili jednostavno prodajte.

Zaprljano ili pocepano…

Sigurno ne želite da nosite košulje s flekama ili pocepanu odeću koje tek treba ušiti.

Suvenirska odeća

Možda ste uživali ​​u nošenju dok ste šetali obalom letovališta, ali nikada se neće sasvim uklopiti u garderobu koju ćete nositi kada se vratite kući. Sačuvajte uspomene, ali bacite nepraktične šešire, nezgrapne ogrlice, mrežaste majice i još mnogo toga…

Zastareli, neodgovarajući kupaći kostimi

Nitko ne voli da kupuje kupaće kostime, ali nositi ono što već posedujete kada je nažalost zastarelo ili izbledelo je modni promašaj. Opcija ima na pretek, obiđite trgovine.

Stari donji veš

Možda je udobno i dolazi s utešnom činjenicom da ga neće mnogo ljudi videti, ali opet, ovo se svodi na lični ponos. Ono što nosite na koži trebalo bi biti važno i smatrajte to poslasticom za sebe, ali i svog partnera.

Stara dečja odeća

Iako su deca izgledala preslatko u nekim komadima odeće tokom odrastanja, moguće je da su mnoge već prerasli. Sentimentalan pristup je u redu za nekoliko komada iz detinjstva mališana, ali ne možete sve zadržati. Razmislite kako bi neka mlada porodica u nevolji mogla imati koristi od očuvane dečje odeće koju možete donirati.

Nekorišćena oprema za vežbanje

Neiskorištena oprema za vežbanje je nered, a može biti i nered prožet osećajem krivice. Imali ste dobru nameru da preskačete uže svaki dan, ali vam ni nakon nekoliko puta nije uspelo – donirajte ono što netko drugi može upotrebiti. Ostalo bacite.

Sredstva za čišćenje

– Istina je da mnogi ne čiste tako dobro kao što tvrde da hoće. Svi oni proizvodi koji nisu ispunili očekivanja često završe na polici umesto da budu bačeni – ističe Hansen.

Posteljina

– Iako je dobro biti pripremljen, većina ima ormar za posteljinu pun posteljine, peškira i ćebadi koje nikada ne koriste. Iako je definitivno potrebno imati nekoliko dodatnih predmeta pri ruci, previše ih ipak zauzima dosta prostora – kaže Hansen te predlaže ograničenje od dva kompleta posteljine po krevetu.

Peškiri

Iako peškiri mogu biti skupi, mora nekad doći vreme i za rešavanje onoga što je zastarelo.

– Pregledajte sve peškire i vidite koji više ne izgledaju dobro i sveže. Možda nemate kompletan set za kupatilo, a peškiri izgledaju kao mešavina onih za plažu i izbledelih komada koji vise posvuda. Stare možete izrezati i upotrebiti za krpe, ili ih se rešite ili donirajte – savetuje Wajtlin. Nabavka novog odgovarajućeg kompleta u prekrasnoj boji može stvarno osvežiti kupatilo, dodaje.

Kuhinjski ‘poklopci’

Ako imate hrpu poklopaca bez odgovarajućih šerpi ili obrnuto – poduzmite nešto.

Nekorišteni uređaji

Od dodatnog tostera do pegle za kosu koje se nije palilo godinama, retko korišćeni uređaji mogu stvarno zatrpati kuhinjski element ili kupatilski ormar. Nemojte misliti da će vam trebati ‘jednog dana’. Prosledite ih dalje, nekom će koristiti.

Višak toaletnih potrepština

Uzeli ste četiri male bočice šampona prilikom poslednje poseta hotelu, kupili ste nekoliko sapuna jer su bili jeftini i sada svi stoje u ormaru u kupatilu i zauzimaju prostor. Ako ih uskoro nećete koristiti, rešite ih se. Nemojte bacati neotvorene predmete, jer mnoga skloništa i neprofitne organizacije prihvataju predmete za ličnu higijenu za svoje klijente.

Knjige

Ljubitelji knjiga možda će se usprotiviti ovom predlogu, ali stvarno je pametno držati svoju kućnu knjižnicu pod kontrolom.

– Iako je u redu zadržati knjige koje volite, postoje sigurno mnoge knjige koje vam se nisu svidele ili čak knjige za koje znate da ih više nikada nećete pročitati – kaže Hansen te predlaže da knjige držite na određenom mestu, a kada se počnete njima pretrpavati, ponovno ih pregledajte.

Zastareli materijali i predmeti

Ako na dnu ormara imate kutiju punu kaseta, filmova na VHS-u i sličnih stvari, možda je vreme da se pridružite digitalnoj revoluciji. Jedna je stvar zadržati stvari koje možete, volite i koristite, ali ako više ne možete reprodukovati svoje favorite na bilo kojem uređaju – onda ih se oslobodite.

Prekomerne količine igračaka

Većina dece ima više igračaka nego što im treba ili se s njima često ne igraju. Dobro razvrstavanje, primećuje Hansen, oslobađa vredan prostor u domu. Držite se samo onih igračaka koje će se koristiti i koje su kreativne.

Potencijalni darovi

Ako ste tip osobe koja voli darivati, možda imate gomilu stvari u ormaru. Mogu varirati od sveća do časopisa, marama do privesaka za ključeve… Kada ste ih videli odmah ste pomislili da bi bili idealan dar za nekoga, ali sada one samo skupljaju prašinu. Možda posedujete nešto besmisleno ili bacate novac uzalud. Donirajte višak.

Promotivna roba

Ko ne voli besplatnu kapu, vrećicu za višekratnu upotrebu ili bocu vode – međutim mnogo toga često nećete iskoristiti. Možda nisu atraktivni predmeti, ali služe svrsi pa ih ili počnite koristiti ili ih dajte nekome kome će poslužiti.

Kostimi

Osim ako ne idete na tematske zabave iz nedelje u nedelju, verojatno ne morate čuvati sve one kostime koje ste skupljali tokom godina. Deo zabave krije se i u smišljanju nečeg novog i aktuelnog. Stari kostimi poslužili su svrsi i više ih ne treba zadržavati, prenosi MSN.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.