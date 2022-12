IZNANAĐENJE ZA DOMAĆICE: Dobro razmislite kada sledeći put budete palile VEŠ MAŠINU

U poslednje vreme, na tržištu je masovna potražnja za deterdžentima za pranje veša, te je tako prašak za veš skoro pao u zaborav. Jedna mama iz Australije je podelila iskustvo prilikom korišćenja deterdženta za pranje veša, uporedivši ga sa praškom i iznenadila mnoge domaćice.

Takođe je podelila koristan savet koji je dobila od majstora na temu razlike između ove dve vrste pranja. Prašak za veš se vremenom zgrušava, čiji se ostaci talože u cevima, koji bi kasnije mogli da prouzrokuju velike probleme i oštećenje odvoda, piše Daily Mail.

“Sa ovim informacijama sam se susrela kada sam zvala majstora da mi popravi veš mašinu. On mi je rekao da se mašina pokvarila zbog korišćenja praška koji je začepio cevi. Preporučio mi je korišćenje deterdženta, jer on ne dovodi do ovakvog problema,”napisala je ova domaćica. Stručnjaci su potvrdili njeno iskustvo

“Najveće mane praška za veš jesu beli ostaci na tamnoj odeći. Iako prašak sadrži jake sastojke i odlično pere prljav veš, mnogi se opredeljuju za deterdžent kako bi izbegli začepljenje cevi,” objasnio je poslodavac iz firme Canstar Blue.

