Iznenadićete se koliko pojedine namirnice mogu da budu u zamrzivaču, kompletan vodič za zamrzavanje hrane

Ne bi trebalo zamrzavati vakumiranu hranu, jaja u ljusci, kuvana jaja, kafu, kremasti sir, puding, kiselu pavlaku, salate od piletine…

Ovo su neke od namirnica koje ne treba stavljati u duboko zamrzavanje a evo zašto:

Kuvana testenina Zamrzavanjem će se uništiti i ukus i tekstura testenine. Naime, tada testenina uvlači vlagu u sebe pa zbog toga postaje gnjecava.

Već odmrznuta hrana Ponovno zamrzavanje takve hrane može biti opasno za zdravlje jer se bakterije tako brže razmnožavaju. Ali, odmrznutu hranu možete ponovno zamrznuti ako je pre toga skuvate.

Umaci Posebno oni na bazi brašna ili kukuruznog skroba, jer gube strukturu.

Kečap Ako pokušate zamrznuti kečap, to neće uticati na vaše zdravlje, ali hoće na užitak u jelu. Naime, postaće vodenast.

Pržena hrana Duboko zamrzavanje će razvodniti hrskavu koricu na prženoj hrani pa će postati gnjecava i neukusna.

Avokado Vrlo je osetljiv pa će dubokim zamrzavanjem izgubiti svoju teksturu.

Sveži začini Listići će nakon odmrzavanja postati smeđkasti i gnjecavi. Želite li zamrznuti sveže začinsko bilje, napravite to ovako – naseckajte ga, stavite u posudicu za pravljenje kockica leda, prelijte vodom i zamrznite. Kasnije kockice dodajte u jelo.

Konzervisana hrana To nikako nemojte raditi jer može eksplodirati. Osim toga, kada je hrana konzervisana, nema nikakve potrebe za zamrzavanjem jer i u konzervi može jako dugo stajati.

Prezle Imaju tendenciju da postanu mekane, odnosno promene teksturu pa zamrzavanje nije dobra opcija čuvanja.

Krastavci Oni sadrže puno vode pa će zamrzavanjem izgubiti teksturu, a time i svoj ukus.

U duboko zamrzavanje, takođe, nije dobro stavljati umake za salate u flašama, nekuvanu testeninu i pirinač, žitne pahuljice, jabuke, dinje, artičoke, patlidžan, zelenu salatu, krompir (osim pirea), rotkvice, klice, gazirane napitke i pivo. Takođe, idealna temperatura zamrzavanja je minus 18 stupnjeva Celzijusovih.

Namirnice koje mogu u duboko zamrzavanje i na koliko dugo:

Hleb, pecivo i kolači

Pečeni hleb i pecivo – 2 do 3 meseca

Nepečeni hleb i pecivo – mesec dana

Keksići od prhkog testa – 6 do 8 meseci

Pečeni kolači sveži – mesec dana

Pečene voćne pite – 6 do 8 meseci

Nepečene voćne pite – 2 do 4 meseca

Palačinke – 3 meseca

Vafli – mesec dana

Čizkejk – 2 do 3 meseca

Meso

Jagnjetina i teletina – 9 meseci

Svinjetina s kostima – 4 do 6 meseci

Svinjetina bez kosti – 4 do 12 meseci

Govedina s kostima – 4 do 6 meseci

Govedina bez koski – do 12 meseci

Celo pile ili ćurka – 12 meseci

Komadi piletine ili ćuretine – 9 meseci

Mlevena ćuretina ili svinjetina – 3 do 4 meseca

Iznutrice – 3 do 4 meseca

Divljač – 3 do 4 meseca

Kuvana šunka – 2 meseca

Šunka koja je bila u konzervi – 1 do 2 meseca

Slanina – mesec dana

Kobasice – 1 do 2 meseca

Kuvano ili pečeno meso – 2 do 3 meseca

Viršle – 1 do 2 meseca

Pržena piletina – 4 meseca

Jela od peradije – 4 do 6 meseci

Hrana iz mora

Bela riba – 6 meseci

Plava riba – 2 do 3 meseca

Dimljena riba – 2 meseca

Kuvana riba – 4 do 6 meseci

Kamenice – 2 do 3 meseca

Jastog – 12 meseci

Sveži škampi – 3 do 6 meseci

Lignje i školjke – 3 do 6 meseci

Mlečni proizvodi i jaja

Maslac – 6 do 9 meseci

Margarin – 12 meseci

Mleko – 3 do 6 meseci

Sveži sir – mesec dana

Tvrdi sir – 6 meseci

Sladoled – 2 meseca

Jogurt – 1 do 2 meseca

Sirova jaja (bez ljuske) – mesec dana

Voće i povrće

Citrusno voće – 3 meseca

Ostalo voće – 9 do 12 meseci

Orašasti plodovi – 3 meseca

Povrće – 8 do 12 meseci

Ostalo:

Temeljac od mesa – 2 do 3 meseca

Supa od mesa – 2 do 3 mjeseca

Gulaš od mesa – 3 do 4 meseca

Supe i gulaši bez mesa – 2 do 3 meseca

Sveže napravljen sok – 6 meseci

Složenac – 3 meseca

Pica – 1 do 2 meseca

Začinsko i ostalo bilje – 12 meseci.

