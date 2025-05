Jagode će biti sveže kao da ste ih tek ubrali: 2 sastojka očas posla uklanjaju buđ i bakterije

Jednostavan način za produženje roka trajanja sezonskih jagoda

Jagode su omiljeno voće tokom leta mnogim ljudima. No, iako su vrlo ukusne i ljudi naprosto uživaju u njima, za samo nekoliko dana nakon kupovine, pretvore se u kašu ili se u njima razvije buđ, pa je stoga bitno da se pojedu što brže.

No, postoji i izvrstan trik kako to sprečiti. Danijel Klark sa Mejberi Farme tvrdi da ako dobro isperete jagode pre nego što ih stavite u frižider, možete značajno produžiti njihov život.

„Jednostavan način za produženje roka trajanja tih slatkih, sezonskih jagoda? Jednostavno uronite u neku posebno izrađenu posudu napunjenu sa sirćetom i vodom“, otkrila je Danijel.

Možda zvuči čudno, ali umakanje jagoda u mešavini vode i sirćeta može uništiti površinske bakterije, osiguravajući da ostanu sveže duže vreme, prenosi Express. Zbog visokog sadržaja vlage, jagode su sklone privlačenju bakterija i kasnijem stvaranju buđi ubrzo nakon kupovine. Sirće, sa svojim antimikrobnim dejstvom, sposobno je uništiti i bakterije i spore buđi, dok takođe čisti svu zaostalu prljavštinu koja se uhvatila za jagode.

Kako jagode duže održati sveže?

Da bi vaše jagode duže ostale sveže, sve što trebate je potopiti ih u mešavinu hladne vode i malo sirćeta oko dva minuta. Ključno je postaviti tajmer i izbegavati predugo namakanje jagoda jer bi mogle poprimiti ukus sirćeta, ali to se neće dogoditi ako traje samo nekoliko minuta.

Nakon što ste jagode dobro oprali, ostavite ih da se osuše prirodno na kuhinjskoj podlozi, s onda ih temeljno tapkajte papirnatim ubrusom. Ostavljanje vlage na jagodama može dovesti do razvoja bakterija i buđi nakon što ih stavite u frižider.

„Najvažnija stvar kada je u pitanju skladištenje jagoda je osigurati da su suve. Nakon što ih brzo iscedite i osušite, obrišite višak tečnosti papirnatim ručnicima te pohranite svoje jagode u hermetički zatvorenu posudu za buduće grickanje“, otkrila je Danijel.

Jagode koje dobiju ovakvu vrstu „tretmana“ mogu ostati sveže dodatnih pet do sedam dana, ali ako ciljate na dugovečnost, zamrzavanje je najbolji način.

