Jagode će ostati sveže i do tri nedelje uz pomoć jedne iznenađujuće namirnice

Jagode će ostati sveže i do tri nedelje uz pomoć jedne iznenađujuće namirnice

Jagode su nesumnjivo omiljeno prolećno voće mnogima – iako njihov rok trajanja može biti problem.

Sada, jedan stručnjak tvrdi da će njihov brzi trik zadržati svežinu mnogo duže – i uključuje korišćenje samo jedne iznenađujuće kuhinjske namirnice. Verovali ili ne, ovaj sastojak je alkoholno sirće koje se može mešati sa vodom da bi se stvorilo rešenje za očuvanje koje menja igru.

Ovo su otkrili kulinarski autori, Ariel Klajn i Samanta Lefler u Real Simple-u, koji su oboje tvrdili da ovaj trik može da sačuva vaše voće tokom cele nedelje, pa čak i kasnije. „Često savršeno zrele jagode imaju tendenciju da se pokvare samo nekoliko dana nakon što ih kupite, što može biti izuzetno frustrirajuće“, napisali su.

Ne samo da su sveže jagode skupe, već je i bacanje u đubre obeshrabrujući gubitak hrane. Da bi započeli sa svojom metodom, autori prvo preporučuju da se bobice sipaju u jedan deo alkoholnog sirćeta i tri dela vode, u posudu na nekoliko minuta.

Nakon toga, jagode treba umotati u kuhinjskom ubrusu i ostaviti da se suše još dva-tri minuta. Zatim, kada istekne vreme, stavite ih u hermetički zatvorenu staklenu posudu u frižideru.

Alkoholno sirće je popularno sredstvo za konzerviranje zahvaljujući svojoj ‘sirćetnoj kiselini’ – supstanci koja sirćetu daje polarizirajući, oštar miris. Kada se voće i drugo povrće stavi u njega, njihova kiselost se takođe povećava i svi zaostali mikroorganizmi se u tom procesu ubijaju, prema Gardening Know How.

Zauzvrat, ovo smanjuje mogućnost brzog rasta buđi i pomaže da hrana ostane sveža mnogo duže.

Ako vam ideja o korišćenju sirćeta izaziva mučninu, ne bojte se. Arijel i Samanta tvrde da je i zamrzavanje jagoda spasonosno. Nastavili su: „Apsolutno možete zamrznuti jagode! I za razliku od nekih drugih namirnica, jagode se mogu zamrznuti u gotovo bilo kom obliku — cele, prepolovljene, isečene ili čak zgnječene.“

Autori tvrde da jagode mogu da se ostave u zamrzivaču neverovatnih 10 do 12 meseci, a da se odmrznu za samo 15 do 30 minuta kada se stave u posudu sa ledeno hladnom vodom. Nemojte se uznemiriti ako izgledaju malo tamnije ili mekše nego inače, jer autori uveravaju da je to sasvim normalno.

Dodali su: „Dobro će funkcionisati u smutiju ili u činiji preko jogurta ili žitarica.“

