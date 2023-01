JAPANSKA tehnika: Ovih 5 stvari izbacujte jednom nedeljno i kuća nikad neće biti prljava

Japanski stručnjaci smatraju da smeće i prljavština u domu dovode do izuzetno loših osećanja, negativnih emocija i razmišljanja. To su glavni razlozi zašto kuću treba redovno održavati. Oni ističu da postoji 5 stvari koje mnogi od nas drže u kući iako im tu nije mesto. Dalje, savetuju da se jednom u 7 dana okrenemo oko sebe i da potražimo ove stvari u domu, a kad aih nađemo, da ih odmah bacimo ili smislimo način kako ćemo ih reciklirati. Prašina nije uvek vidljiva, ali otpaci jesu, pa čak i da vam je kuća očišćena od poda do plafona, ovi predmeti je čine neurednom.

1. Otpadni papir

Jednom nedeljno pokupite sve flajere, novine, kartonske kutije i slične papirne predmete koji se nalaze u vašem domu. Japanci smatraju da soba ispunjena papirima predstavlja haos, koji nije dobar za ljudski psihu

2. Sitnice po stanu

Skloni smo tome da vremenom nakupimo različite sitnice, od novčića i dugmića, do istrošenih baterija i polomljenih igračaka. Japanci savetuju da se jednom nedeljno ove stvari skupe, ako se ne bacaju svakodnevno, da se sortiraju ako ima potrebe i da se bace, odlože na posebno mesto ili recikliraju.

3. Sunđeri za pranje sudova

Poznato je da su sunđeri za sudove pravo leglo bakterija, a stručnjaci savetuju da se ne koriste duže od nedelju dana

4. Uvelo cveće

Prema feng šuiju, uvelo cveće je pravi magnet za negativnu energiju, pa je važno da se svo osušeno cveće izbaci iz kuće i zameni svežim, koje simboliše lepotu i privlači pozitivnu energiju

5. Prazne flaše

Dogodi se da prazne flašice od kozmetičkih proizvoda, pa i flaše od kućne hemije, danima stoje prazne. Za tim zaista nema potrebe i, ako ih već ne bacite čim ih ispraznite, jednom nedeljno se dajte u potragu za njima po stanu i sve ih bacite ili osmislite kako ćete da ih iskoristite.

