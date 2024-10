Jedan stolar je otkrio najbolji trik za jesen – evo kako da zauvek zaboravite na kondenzaciju

Saveti iskusnih profesionalaca.

Moderni prozori imaju mnoge prednosti: smanjuju uličnu buku, zadržavaju toplotu i još mnogo toga. Ali, kako to često biva u životu, sve ima prednosti i mane. Nekoliko dana nakon ugradnje, na prozorima se stvara obilna kondenzacija. Zašto se to dešava i kako to možemo sprečiti? Razlog je razlika između temperature vazduha u prostoriji i temperature vazduha napolju. Staklo je ono što razdvaja ova dva okruženja. Kada para dođe do njega, pretvara se u vodu i taloži se u obliku kondenzacije, piše Firenews.

U hladnoj i prilično vlažnoj prostoriji, verovatnoća kondenzacije je veća. U toploj i suvoj prostoriji obično se ne formira. Po pravilu, na drvenim prozorima postoje vrlo male pukotine, kroz koje stalno ulazi mnogo suvlji vazduh sa ulice, smanjujući vlažnost u prostoriji.

Nažalost, znojni prozori nisu samo estetski problem. Kondenzacija ukazuje na nezdravu mikroklimu u stanu. Visoka vlažnost dovodi do pojave raznih vrsta gljivica i plesni. Nedovoljna ventilacija doprinosi akumulaciji ugljen-dioksida i povećava koncentraciju štetnih materija u vazduhu. Kao rezultat toga, stanari počinju da se osećaju loše.

Kako sprečiti kondenzaciju?

1. Proverite ventilaciju. Možda je začepljen ili je potrebna veća rešetka. Pored toga, možete ugraditi ventilator u kuhinju.

2. Proverite da li postoje pukotine. Hladan vazduh i vlaga prodiru kroz njih i hlade celu strukturu.

3. Ne pravite prozorske pragove preširoke. Uverite se da radijator nije prekriven debelim zavesama.

4. Izolirajte zidove. Moraćete da angažujete stručnjake za spoljnu izolaciju, ali rezultat je vredan svih napora i troškova. Zidovi će zadržati toplotu zimi i hladnoću leti.

5. Uklonite biljke ili akvarijum sa prozorske daske. Oni mogu poslužiti kao izvor viška vlage.

6. Pokušajte da smanjite vlažnost u prostoriji.

7. Ugradnju prozora poverite samo iskusnim monterama i nadgledajte radni proces.

8. Skoro svi savremeni prozori su opremljeni podesivim sistemima. Pravilno i blagovremeno podešavanje prozora pomoći će vam da pronađete pravi način ventilacije.

