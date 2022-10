Kada ovo pročitate, nikada više nećete baciti ljuske od jaja u kantu

Da li znate da se ljuske od jaja sastoje od čak 90 posto kalcijuma? Ne postoji nijedna druga namirnica koja sadrži toliko kalcijuma. A kalcijum je ljudskom telu potreban za kosti, zube, ali i nerve i mišiće.

Naravno, nije baš prijatno pronaći ljusku od jaja u večeri, ali kada upotrebite jaje, postoje razne drugi načini na koje možete upotrebiti ljuske.

Ljuske od jaja

Postoji puno diskusija jesu li jaja zaista toliko zdrava za nas koliko se tvrdi. Što se tiče ljuske od jaja – one su sigurno zdrave. Američki „National Institute of Health“ napravio je brojna istraživanja o prahu od mlevenih ljuski jaja. Rezultat: prašak od ljuski jaja može ljudsko telo jako dobro da prihvati jer ima brojna pozitivna delovanja. Pošto ljuske od jaja sadrže puno kalcijuma, jačaju naše kosti i proizvode zdrava krvna zrnca. Osim toga, ljuska od jaja pomaže kod smanjenja holesterola i krvni pritisak. Pola kašičice mlevene ljuske od jaja sadrži 1.000 do 1.500 miligrama kalcijuma, a to je 90 posto naše dnevne potrebe.

Otklanjanje zagorelog jela

Bes zbog zagorelog jela u šerpama ili tiganjima postaće prošlost ako koristite ovaj trik s ljuskom od jaja. Jednostavno izmrvite nekoliko ljuski od jaja u tiganju sa zagorelom hranom, dodajte malo soli i vruće vode i sunđerom izribajte tiganj – i biće kao nov!

Oštri nožiće u mikseru (multipraktiku)

Koristiti kamen za oštrenje nožića u mikseru skoro je nemoguća misija. Na sreću, ovaj se problem lako možete rešiti – ljuskom od jaja. Jednostavno stavite nekoliko ljuski od na pola sata u zamrzivač, a zatim u mikser. Dodajte malo vode pa uključite mikser. Nožići će biti poput novih!

Ljuske od jaja kao đubrivo

Ljuske od jaja su pune kalcijum-karbonata koji je dobar za biljke. Posušite ljuske i sameljite u prah ili koliko je god sitno moguće. Čuvajte prah u tegli kako bi ti uvek bio pri ruci. Pomešajte prah od ljuske s malo zemlje za cveće pa stavite na mesto gde je potrebno malo đubriva.

Kako jesti ljuske od jaja

Ljuske od jaja su zdrave, barem tako tvrdi „National Institute of Health“. Znači li to da izmiksamo ljuske od jaja i jedemo ih? Pa, da i ne. Ne bismo preporučile direktno jesti ljuske od jaja. Međutim, ako ih u multipraktiku (ili nekom drugom kuhinjskom mikseru) sameljete u skroz fini prah, možete ih lagano malo dodati jelima kao dodatni izvor kalcijuma.

Evo kako ćete znati da je sigurno jesti ljuske od jaja:

• Ako jaja nisu kuvana, onda kuvajte ljusku barem 10 minuta kako bi se uništile potencijalne štetne bakterije.

• Ostavite ljuske da se ohlade pa ih sameljite u fini prah.

• Čuvajte ljuske u hermetički zatvorenoj posudi.

Napitak

Najjednostavniji način za konzumiranje ljuske od jaja je pola kašičice u čaši vode – što verovatno neće biti baš ukusno. Zato eksperimentišite tako da prah dodate nekom finom smoothiju ili pireu od voća.

Kafa

Malo mlevene ljuske od jaja možete dodati svojoj kafi. Osim što ćete dobiti finu dozu kalcijuma, kafa će biti ukusnija. Naime, ljuska od jaja učiniće kafu manje gorkom, ali više kremastom. Samo budite sigurni da je ljuska pre dobro skuvana (možete takođe ljuske od jaja staviti na plah za pečenje pa ih peći deset minuta na 180 stepeni) kako bi se uništile sve bakterije.

