Kada palimo grejanje svi pravimo ove 3 greške: Zbog toga su računi visoki, a kuća hladna

Kako temperatura pada mnogi od nas su prinuđeni da uključe neki aparat za grejanje kako bi pregurali do momenta dok radijatori ne postanu topli, pa samim tim i računi za energiju rastu postaju sve veći. Međutim, kako upozoravaju stručnjaci, često pravimo tri ključne greške prilikom utopljavanja domova, što rezultira nepotrebno visokim računima, a uz to i neefikasnim zagrevanjem.

Rob Nezard, stručnjak za grejanje i osnivač UKRadiators.com, otkriva kako možemo da izbegnemo najčešće zamke tokom grejne sezone i tako uštedimo novac, a istovremeno održimo domove prijatno toplim. Dakle, pre nego što zima u punoj snazi zakuca na vrata, obratite pažnju na ove jednostavne korake i budite sigurni da će vaš dom ostati topao, a računi niži.

1. Nameštanje previsoke temperature

Jedna od najčešćih zabluda je da će se dom brže zagrejati ako podignete termostat na visoku temperaturu.

– Sistemi grejanja rade konstantnom brzinom, tako da povećanje temperature ne znači da će prostorija biti brže topla. To samo dovodi do pregrevanja doma, što znači da trošite više energije nego što je potrebno. Konstantna temperatura je daleko efikasnija i održavaće vaš dom toplim bez nepotrebne potrošnje energije – ističe Nezard, a o tome piše i The Sun.

2. Blokiranje radijatora nameštajem ili zavesama

Druga greška koju mnogi prave, često nesvesno, jeste postavljanje nameštaja ili teških zavesa ispred radijatora.

– Kada blokirate protok vazduha sprečavate pravilnu cirkulaciju toplote što primorava vaš sistem grejanja da radi više, a vi trošite više energije. Uverite se da je nameštaj udaljen od radijatora i da zavese nisu prebačene preko njih. Na taj način omogućavate toploti da slobodno cirkuliše i brže zagreje prostoriju – dodaje on.

3. Ne ispuštate vazduh iz radijatora

Treća greška, koja je možda i najmanje poznata, jeste neispuštanje zarobljenog vazduha iz radijatora.

– Zarobljeni vazduh stvara hladne tačke u radijatorima, što znači da se ne zagrevaju ravnomerno. Iako je ovo lako rešiv problem, mnogi vlasnici domova zaboravljaju redovno da pregledaju radijatore. Na početku zimske sezone obavezno pregledajte radijatore i ispustite vazduh ako je potrebno. To će omogućiti toploj vodi da pravilno cirkuliše, poboljšavajući distribuciju toplote i smanjujući potrošnju energije – savetuje Nezard.

