Kada sadite krompir uvek ubacite mrvicu ovog sastojka, buba zlatica neće smeti ni da mu priđe

Trik zlata vredan

Krompirova zlatica javlja se svake godine i toliko je opasna da može u potpunosti uništiti nasad. Kod nas može razviti jednu do tri generacije. Obično do 600m nadmorske visine razvije dve generacije godišnje, ako su povoljni uslovi razvije se i treća generacija. Ženke krompirove zlatice su veoma plodne i mogu položiti i do 2000 jaja. Jaja su narandžasto obojena i odložena u skupinama sa donje strane lista.

Krompirova zlatica ima tek mali broj prirodnih neprijatelja. Za ishranu je mogu koristiti jež, krtica i fazan. Grabežljive stenice za ishranu koriste jaja zlatice, a efikasna u borbi protiv zlatice je i gljivica Bauveria bassiana. Prave se preparati sa sporama gljivice koji služe za suzbijanje zlatice, piše Agroklub.com.

Postoje različite metode suzbijanja krompirove zlatice, a uništavanje tih štetočina treba da počne već u proleće. Svakako je preporučljivo da se poštuje plodored, odnosno da se krompir ne gaji na istom mestu 4-5 godina. Kada smo posadili krompir u čašice od jogurta treba staviti sveže oguljenu koru krompira, ali tako da bude ispunjena 1/3 čašice. Ovako pripremljene čašice potom treba zakopati između redova krompira i to tako da je ivica čašice u ravni s površinom zemljišta. Nakon 3-4 dana trebalo bi obići čašice i pokupiti insekte koji su u njih upali. Redovno treba menjati kore krompira kada se osuše.

Krompirove zlatice ne mogu da podnesu miris trule lukovine crvenog luka. Prilikom sadnje pored krtola možete staviti i malo lukovine, ona će da truli i mirisom će terati zlatice. Biljne vrste kao što su ren, kamilica i pasulj svojim mirisom odbijaju zlatice. One ne podnose ni miris četinara, a naročito bora. Usitnjena borova kora može se rasuti između biljaka ili se može napraviti preparat od borovih iglica. Biljke krompira takođe se mogu oterati koprivom. Ta biljka, svojim žarećim dlačicama, sprečava zlatice da se uvuku u zemljište tokom najtoplijeg dela dana.

U borbi, takođe, može pomoći i preparat od samih zlatica. Potrebno je skupiti odrasle insekte u posudu od 1 litra, pa potom te zlatice potopiti u posudu sa 20 litara vode i zatvoriti. One će da uginu i neko vreme će plutati, a zatim potonuti na dno. Potrebna je gotovo jedna sedmica da se to dogodi. Posle toga preparat je spreman za upotrebu, ali se odlikuje visokom koncentracijom i potrebno ga je razrediti vodom. Nerazređen preparat može da spali lišće krompira. Taj preparat neophodno je razrediti prvi put u odnosu 1:1, drugi put u razmeri 1:2, a treći put u odnosu 1:3. Proverite na jednoj biljci krompira kako reaguje na preparat, to jest da li ga je potrebno dodatno razrediti. Razne sorte krompira različito reaguju i potrebno im je prilagoditi koncentraciju preparata.

Rastvor pepela je takođe efikasan. Najpre se 2 kg pepela rastvori u 10 litara vode, a zatim 1 litar tog rastvora treba rastvoriti u 10 litara vode i tretirati biljke. Za tretiranje krompira mogu da se koriste i preparati od listova duvana, odnosno topole.

