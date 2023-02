Oduševićete se kada shvatite šta sve može vaša daska za sečenje!

Na internetu se svojevremeno pojavio trik s kuhinjskom daskom za seckanje koji je mnoge ostavio u čudu i izazvao raspravu na društvenim mrežama.

Trik se najpre pojavio u videu na Jujtubu, a zatim je i preplavio Tviter. Tvrdi se da rupa koju ima većina daski za sečenje služi da biste kroz nju ubacili namirnicu koju ste narezali u lonac, bez da napravite nered.

“Sve vreme pogrešno koristite dasku za sečenje. Rupa ima svrhu”, stoji u opisu trika.

You’re using a cutting board incorrectly. Reader, the hole has a purpose. https://t.co/koa4hliP7J pic.twitter.com/oJoTBxjR2u

