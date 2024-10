Kada vas napadane agresivna mačka samo uradite 1 stvar: Ovo je spas, ukopaće se u mestu

Agresija je jedan od najvećih problema u ponašanju mačaka i ispoljava se u više oblika

Mačke su poznate po nezavisnosti i gracioznosti, ali se neretko dešava da svoje otmeno ponašanje zamene agresivnim.

Agresija kao posledica zdravstvenih problema

Mačke mogu postati agresivne ukoliko osećaju bol, koja može biti posledica zdravstvenih problema, kao što su povrede ili bolesti, ili emotivne uzrujanosti. U takvim situacijama, potrebno je konsultovati se sa veterinarom kako bi se odredila najefikasnija terapija.

Agresija pri dodiru (maženju)

Svako se barem jednom suočio sa mačkom koja ne podnosi maženje. Reakcije na dodir (uključujući i kupanje ili pokušaj sečenja noktiju) mogu biti razne, od blažih (udaljavanje od vlasnika), pa sve do onih veoma dramatičnih (grebanje i ujedanje). Jasan uzrok ovom ponašanju nije poznat, ali se najverovatnije mačka oseća nelagodno i nepoverljivo prema drugim ljudima.

Ovaj tip agresije ne smete suzbijati fizičkim kažnjavanjem ili vikom. Najefikasnije je lagano ostvarivanje prisnijeg kontakta sa ljubimcem, a za to je potrebno vreme i strpljenje. Praktikujte da nagradite mačku poslasticom ako mirno prihvati dodire i s vremenom produžavajte njegovo trajanje.

Ovaj tip agresije se nekada ne javlja neposredno nakon dodira, već posle nekog vremena od početka maženja. Naučite koliko kontakta vaša mačka „toleriše“ i postepeno radite na tome.

Agresija izazvana strahom

Ako se mačka nalazi u nepoznatoj sredini zbog čega joj nije prijatno, ili je okružena nepoznatim zvucima, ljudima ili drugim životinjama, verovatno će sve vreme biti „na oprezu“ ili će napadati sve što joj se učini kao pretnja (npr. ukoliko pokušate naglo da joj se približite iako vidite da se oprezno udaljava).

U ovom slučaju, dajte mački slobodu i stavite joj do znanja da nije u opasnosti. Upoznajte je sa sredinom u kojoj se nalazi i pustite da je slobodno istraži kako bi se uverila da je bezbedna. Nemojte praviti nagle pokrete, kako se njen strah ne bi pojačao.

Agresija izazvana igrom

Nekad, tokom igre, mačke preteraju i počnu da ispoljavaju agresiju, odnosno grebu i ujedaju onoga sa kim su se igrale. Ovo se dešava kad se „zaigraju“, uplaše tokom igre ili nešto pogrešno protumače.

I u ovom slučaju ne kažnjavajte mačku fizički, jer će je to ubediti da je reč o „borbi“, a ne igri, što će je ubuduće podstaći da se ponaša još agresivnije. Dokučite koji pokreti izazivaju takvo ponašanje i trudite se da ih izbegavate.

Preusmerena agresija

Preusmerena agresija se vrlo često javlja kod mačaka. U pitanju je agresija izazvana nečim do čega mačka ne može doći.Ako se mačka nalazi pored zatvorenog prozora, a sa druge strane je životinja ili nešto drugo što ju je uznemirilo, maca će svoju agresiju preusmeriti na prvu osobu ili životinju koja joj priđe (pritom nikada neće tražiti nekoga koga bi napala). Ono što nije dobro kod ovog tipa agresije je to što ona ne mora nužno da se „preusmeri“ odmah nakon njenog pokretanja, već i nekoliko sati kasnije. To je ono što vlasnici nazivaju „iz vedra neba“.

Strpljenje, ljubav i doslednost su ključni faktori za uspeh u radu sa agresivnom mačkom.

(Apetit.rs)

