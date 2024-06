Kako da biljke uvek budu sveže i bujne: Stavite mrvicu ovoga u saksiju i cveće nikada neće uvenuti

Trik koji će pomoći da cveće nikad ne uvene, a veoma je jednostavan.

Da bi bilo besprekorno, cveće zahteva posebnu negu, a postoje razni trikovi koji mogu doprineti njegovom napretku i održati ga u životu. Naime, za jedan od trikova potreban je filter za kafu.

Mali papirnati filteri imaju više namena, a neki su vrlo korisni za vaše biljke i baštu! Nije ih teško učiniti korisnim za biljke: prvi korak je stavljanje filtera za kafu na dno saksije za cveće. Treba ga staviti između zemlje i odvodnih otvora saksije – gde obično prolaze voda i prljavština. Kad to uradite, filter će propustiti vodu, a zadržati prljavštinu, piše Opanak.rs.

Vrlo često prljavština začepi otvore, a to sprečava prolazak viška vode, ali i protok vazduha. To može da uzrokuje propadanje korena biljke i dovesti do toga da ona uvene.

Budući da upijaju, zadržaće vlagu svaki put kad zalivate cveće. Neće biti previše vlage da koren trune – nego taman koliko treba. Dakle, ukoliko koristite filtere za kafu, nećete morati toliko često da zalivate biljku.

I za kraj – ali ne manje važno – filteri za kafu korisni su kad treba da presadite biljku. Zadržaće zemlju da se ne razmrvi okolo.

