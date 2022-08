Kako da najefikasnije uklonite pseću mokraću i neprijatan miris iz tepiha

Štenci još uvek nisu naviknuti da nuždu obavljaju napolju, pa se s njima često događaju nezgode u kući. Ako ukoliko odrasli psi mokre u kući ili stanu, u pozadini mogu biti infekcija, bolest, starost ili teskoba. Nekada to urade namerno jer žele da obeleže svoju teritoriju. Vrlo je verovatno da je svaki vlasnik morao bar jednom da se pozabavi uklanjanjem mrlja i mirisa psećeg urina. To može biti mukotrpan i ne prilično efikasan posao, pa vam zato donosimo nekoliko rešenja koja će ukloniti fleku i miris urina.

Vodonik peroksid, deterdžent za sudove i sirće

Ako se miris urina iz tepiha u potpunosti ne ukloni, mogao bi vašeg psa da privlači da ponovo tamo mokri. Prvo starim peškirom ili krpom upijte svu tečnost pa na to mesto poprskajte kombinaciju koja se sastoji od četiri kašike vodonik peroksida, dve kašike mlake vode i nekoliko kapi deterdženta za sudove.

Nakon toga možete to mesto poprskati mešavinom napravljenom od alkoholnog sirćeta i vode koja će neutralisati miris urina. Peškirom ili krpom dobro istrljajte to područje i ostavite da stoji barem 20 minuta pre nego što isperete toplom vodom i osušite krpom. Nakon toga posipajte sodu bikarbonu na to područje koja će upiti zaostali miris, prenosi Dogster.

Specijalizovana sredstva najbolja su za osušenu mokraću

Za osušenu mrlju od psećeg urina možda ćete morati upotrebiti nešto jače nego što su vodonik peroksid, deterdžent za suđe i sirće. Na tržištu postoje specijalizovani proizvodi i sredstva namenjena čišćenju tih tvrdokornih mrlja od pseće mokraće. Osim toga tepih možete i odneti na čišćenje perionicu.

Ako mokrenje u kući postaje sve češći problem kod odraslog psa ili ako se pojavi iznenada, obratite se svom veterinaru. Poteškoće s mokrenjem mogu biti povezane s nizom različitih zdravstvenih problema pa svakako proverite da nije nešto ozbiljnije u pozadini.

