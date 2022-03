Kako da očistite kuhinju za samo 5 minuta

Uz sve kuvanje i pečenje koje se odvija u kuhinji, normalno je da se nakuplja masnoća, prljavština i mrvice. Srećom, ovaj nered možete da eliminišete vrlo brzo uz ove sjajne savete za čišćenje prilagođene vašoj kuhinji, a potrebno vam je pet minuta ili manje.

Čvrsti tragovi

Uz užurbanost svakodnevnog života, nije čudno poprskati malo sosa od paradajza na svoje bele zidove dok kuvate i obavljate više zadataka. Na sreću, možete se rešiti tragova prskanja na ključnim područjima kao što su zidovi, ploča za kuvanje i kuhinjski pult pomoću običnog sunđera.

Ako imate porculansku sudoperu i želite da uklonite tragove ogrebotina s njega, profesionalci predlažu mešavinu boraksa i limunovog soka. Napravite pastu od gore navedenih sastojaka, vlažnim sunđerom ili ubrusom izribajte crne mrlje na mokroj sudoperi i ostavite da odstoji 5-10 minuta pre ispiranja.

Sjajni ormarići

Preko je potrebno očistiti ručke ormarića. Ovim korakom čišćenja takođe ćete se rešiti mikroba s ove površine. Obrišite svoje dugmiće ili ručke dezinfekcijskim maramicama. Ostavite ih da se osuše na vazduhu kako bi hemikalije iz maramica mogle da obave optimalan posao u uklanjanju klica. Ako želite da uklonite dosadne otiske prstiju, to možete uraditi sa sastojkom koji verovatno imate pri ruci. Ako vaš ormarić nije izrađen od aluminijuma ili bakra, obrišite njegove površine čistom krpom prekrivenom alkoholnim sirćetom.

Počistite oko sudopere

Sve što vam je potrebno je strugač za tiganj. Upotrebite ovaj strugač za uklanjanje prljavih delova koji su se nakupili oko sudopere i slavine. Strugač za tiganje takođe će vam dobro doći za uklanjanje zagorelih komadića hrane iz vaših šerpi i tiganja.

Doterajte frižider

Postoji velika verovatnoća da se ispod vašeg frižidera nakupilo dosta prašine i prljavštine. Sve, od mrvica do dlačica, može doći do prednje strane vašeg frižidera, gde on dolazi u kontakt s podom. Ovo možete brzo popraviti. S uskim nastavkom cevi vašeg usisivača, usisavajte uz ivicu frižidera, a zatim obrišite područje vlažnom krpom, donosi The Sun.

