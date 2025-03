Kako da prepoznate paradajz i krastavac nakljukan hemijom? Trik je krajnje jednostavan

Ovo je jasan znak da jedete zatrovano povrće i voće

Da bi se voće, pre svega jabuke, sačuvalo tokom cele zime, često se tretira raznim hemikalijama koje i te kako mogu da budu opasne po zdravlje. A da li je bezbedno jesti ovakve namirnice zajedno sa korom?

Proleće je i zvanično počelo i u ponudi na pijacama i piljarama se nalaze voće i povrće koje je čuvano celu zimu. Da bi jabuke što duže potrajale, tretiraju se voskom, glicerinom, parafinom, kalcijum hloridom, a najopasnija od svih ovih supstanci je definil. Pošto je, u stvari, ovo proizvod koji nastaje preradom nafte, ima tendenciju da bude kancerogen.

O tome kako da se zaštitite da se ne otrujete jabukama i drugim voćem koje je „prskano“; govorili su brojni stručnjaci, a prvi korak je da se operu u toploj vodi, a u koju čak možete dodati i sodu bikarbonu.

Koje vrste su najbezbednije?

Ako kupujete „domaće“ proizvode na pijaci od provererenih prodavaca i za koje znate da ne koriste nikakvu hemiju, možete jednostavno da operete koru od prljavštine i nataložene prašine. Ako ih kupujete u prodavnici, kada zapravo i ne znate da li su tretirane, preporuka je da ipak oljuštite koru.

Posledice konzumiranja namirnica koje su „nakljukane hemijom“ mogu da budu veoma opasne i da dovedu do teškog trovanja. Međutim, postoji i druga strana ovog problema. Ako ogulimo jabuku, onda on zapravo bacamo glavni izvor vitamina A i C, kalcijuma, fosfora, gvožđa i korisnih antioksidanata.

Postoji nekoliko trikova da se utvrdi koliko su povrće ili voće toksični. Na primer, kada isečete jabuku, ako vidite da brzo potamni, možete da je bezbedno jedete sa korom. Karcitin u kombinaciji sa vitaminom C sprečava slobodne radikale da oštete telo.

Korisna kora i drugo voće i povrće

Vitamini C i P, velika količina pektina čuvaju se u kori limuna. Ali ove namirnice takođe mogu da se tretiraju hemijom kao bi im se produžio rok trajanja, tako da ih je potrebno veoma temeljno oprati pre nego što im uklonite koru. Topla voda, soda bikarbona i deterdžent će vam u tome pomoći.

Kako da znate da li su krastavac i paradajz prskani?

Da biste utvrdili da li povrće ima pesticide, možete da isečete krastavac ili paradajz i pogledate kakva mui je unutrašnjost. Obično krastavci i paradajz sa toksinima imaju žućkaste pruge, u centru se nalazi žuti „deo“.

