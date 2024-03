Kako da vam ulje nikada ne užegne i promeni ukus: Tajna se krije u ovim sitnicama

Iako ulje samo po sebi ne traži neku posebnu pažnju, ipak neke stavke se moraju ispoštovati kako ne bi promenilo miris i dobilo onu karakterističan ukus užeglosti.

Ulje može da traje dugo zahvaljujući njegovom pakovanju, pre svega. Prodaje se sa dobro zatvorenim poklopcem i zahvaljujući tome može sačuvati svoj kvalitet i do dve godine. Nikako nemojte da ga čuvate pored šporeta to itekako može da pokvari njegov ukus. Kada ga držite na toplom i osvetljenom mestu, ono poprimi ustajali ukus i vremenom postane poput sirćeta, a to nikako ne želite da vam se desi.

Maslinovo ulje

Maslinovo ulje treba dobro zatvoriti kako ne bi ulazio vazduh jer on može pogoršati kvalitet. Idealna temperatura na kojoj treba stajati je oko 18 stepeni. Jedno od najboljih mesta za odlaganje je ormar na hladnom i tamnom mestu. Dobro je i da stoji u tamnozelenoj boci jer ova nijansa pomaže u filtriranju štetnih UV zraka. Takođe, otvorenu bocu maslinovog ulja treba potrošiti u roku od 30 do 60 dana.

Kokosovo ulje

Kokosovo ulje treba čuvati u posudi s hermetičkim poklopcem ili u originalnoj boci koju morate dobro da zatvorite. Takođe, preporučljivo je da ga odložite u najhladniji kuhinjski ormarić gde nema svetla. Ovo ulje je otporno na oksidaciju jer je izuzetno bogato zasićenim masnoćama i stabilno, ali visoka temperatura i svetlo ga mogu uništiti.

Suncokretovo ulje

I za ovo ulje važi isto pravilo. Nemojte flašu sa uljem čuvati na direktnoj sunčevoj svetlosti i visokoj temperaturi. Njegov rok trajanja zavisi od toplote, svetlosti i vlage kojoj je ulje izloženo, pa se stoga treba čuvati na tamnim, suvim i hladim mestima. Ako ga ne zatvarate dobro, ulje će se brže ukiseliti.

Druga biljna ulja

Ostala biljna ulja treba čuvati u frižideru do šest meseci ili na hladnom i tamnom mestu do dve godine. Dobro je i da stoje u plastičnim bocama.

Ulja poput orahovog, lešnikovog i bademovog moraju se čuvati u frižideru.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.