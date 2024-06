Kako očistiti auto od smole sa drveta? Jedan od načina je potpuno besplatan

Topli dani koji su već stigli u Srbiju zahtevaju da automobil ostavite negde u hladovini, ali šta ako je to nemoguće? Evo kako da zaštitite svoj automobil tokom vrelih letnjih dana

Osim toga, Sunčeva svetlost sadrži zračenje u obliku UV zraka koje uzrokuju dve vrste oštećenja boje automobila: foto-degradaciju i oksidaciju. Zavisno o kvaliteti laka i uslovima, Sunčeve zrake vidljivo izbleđuju boju kroz 5 do 10 godina.

Na UV zrake posebno su osetljivi crveni automobili. Naime, talasne dužine povezane s crvenom bojom nalaze se u delu spektra s najnižom energijom vidljive svetlosti pa crvena boja, da bi nam izgledala crveno, mora apsorbovati talasne dužine mnogo većih energija (koje će potom izračiti u crvenom delu spektra), što uzrokuje agresivniju degradaciju molekularnih veza u boji.

No stručnjaci upozoravaju da odluka, da auto ostavite pod stablom ima svoje loše strane koje vas mogu skupo koštati. Postoje dva ključna razloga za to.

S drveća padaju izlučevine ptica

Izlučevine ptica predstavljaju njihov izmet i mednu rosu. Vjerojatno ste primijetili da tokom proleća vaš limeni ljubimac već kroz dan ili dva stajanja pod stablom, postaje prekriven gomilom sitnih, staklastih tačkica. Možda ste se pitali odakle one dolaze. Te prozirne kuglice zovu se medna rosa. To su kapi lepljive tečnosti bogate šećerom i aminokiselinama koje sa stabla padaju na stakla i metalne površine na kojima se suše. Izlučuju ih biljne uši i drugi insekti koji se hrane biljnim sokovima.

Kada njihov usni deo prodre u biljku, iz stražnjeg dela, odnosno anusa, visoki pritisak sokova istiskuje zašećerenu tečnost. Ovom tečnošću često se hrane drugi insekti poput mrava i pčela, no veći deo završava zalepljen na granama, lišću, tlu ili predmetima ispod krošnje.

Jarko sunce dodatno povećava problem. Naime, kada se lak zagreje, molekule u njemu jače vibriraju zbog povećanja toplotne energije i međusobno se udaljavaju tako da postaje porozniji. Na taj način se rasteže živa u toplomeru. Zbog povećanja poroznosti mokraćna kiselina prodire dublje u lak tako da su oštećenja veća. Poseban problem su velike količine izmeta velikih ptica kao što su golubovi ili vrane koji stoji dugo na užarenom laku. Što duže ostavite auto na suncu, te što su količine izmeta veće, to će oštećenja biti dublja i veća. Kada se auto tokom noći ohladi, lak se ponovo steže. Na taj način, kroz rastezanje, delovanje kiseline i stezanje, nastaju oštećenja laka i on može popucati.

Naravno, odluka da ne parkirate auto pod stablom neće vas spasiti od izmeta golubova.

U svakodnevnom životu medna rosa je problem

Nažalost, u stvarnom životu medna rosa nije posebno poželjna. Luče je najčešće biljne uši i drugi insekti koji sisaju biljne sokove, a pri sisanju prenose viruse. Takođe, u biljke luče slinu koja izaziva deformaciju biljnih organa. Medna rosa prekriva vrtni nameštaj i automobile staklastim kuglicama na koje se lepi prašina, a nije ih lako odstraniti. Odlična je podloga za razvoj gljiva čađavica koje se hrane šećerima. Celi taj proces s vremenom može oštetiti lak, odnosno boju automobila ili vrtnog namještaja.

Smola drveta na limu

U problemima ćete se naći i ako parkirate auto ispod četinarskog drveća s kojeg često kaplje smola. U ovom slučaju takođe je ključno reagovati na vreme pre nego što se smola osuši na suncu i postane kruta jer bi njeno skidanje moglo oštetiti lak.

Vosak pomaže i u ovom slučaju.

Mednu rosu najbolje je ukloniti s dosta vode i sapunice koja se inače koristi za uklanjanje masnoća. Ako želite sprečiti ili ublažiti oštećenja, preporučljivo je lak zaštititi voskom za automobile. Nažalost, zapekla medna rosa ne skida se lako pa je potrebno uložiti dosta truda da se otopi bez invazivnog struganja.

Ako niste reagovali na vreme, može se pojaviti čađava plesan pa će možda biti potrebno upotrebiti i izbeljivač.

Kako se uklanja ptičji izmet?

Ako svom automobilu želite osigurati barem kratkotrajnu zaštitu od kiselina iz ptičjeg izmeta, mažite redovno auto voskom. Što brže uklonite izmet, tim bolje. Ako ste zakasnili, na laku vašeg automobila mogu se pojaviti dve vrste oštećenja – površinsko i dubinsko.

Površinska oštećenja podsećaju na mrlje koje na laku može ostaviti tvrda voda. Ovaj problem uglavnom se može rešiti uobičajenim poliranjem smesom za poliranje ili, u težim slučajevima, mokrim poliranjem.

Dublja oštećenja, u kojima može doći do pucanja laka zbog širenja i stezanja, teže je rešiti. U takvim slučajevima oštećenja mogu probiti kroz prozirni lak sve do boje. Ponekad je čak potrebno ponovo bojenje delova automobila.

Zbog svega navedenog, stručnjaci preporučuju da se automobil ne izlaže biljnim ušima i pticama na duže vreme i na jakom suncu, posebno bez zaštitnog voska.

Kako se uklanja smola s auta?

Ako smolu ne uspevate odstraniti toplom vodom i sapunom, možete pokušati s malo odstranjivača laka za nokte, ali svakako bez acetona. Nemojte koristiti nikakva sredstva poput benzina ili razređivača jer ona mogu otopiti lak. Neki stručnjaci preporučuju izopropilni alkohol. Za početak je dobro krpu namočenu u alkohol staviti da neko vreme stoji na smoli kako bi je smekšala. WD 40 deluje, no to sredstvo može oštetiti lak.

U prodavnicama autokozmetike obično se može kupiti sredstvo koje je posebno namenjeno uklanjanju smole s automobila.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.