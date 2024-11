Kako otpušiti WC šolju za 20 minuta? Ne treba vam majstor, ova smesa trajno rešava problem

Za ovaj trik vam je potreban običan deterdžent za sudove i topla voda!

Kada se to desi, uglavnom posežemo za otpušivačem, četkom za wc šolju ili sličnim alatkama. Ukoliko ni to ne funkcioniše, ostaje nam da pozovemo vodoinstalatera, ali sve to košta, traje i uglavnom nas učini nervoznima.

Sledeći put kada vam se desi da se zapuši wc šolja, probajte s jednim odličnim trikom.

Na Jutjubu postoji snimak na kome se objašnjava kako se za 20 minuta otpušava wc šolja, a ne treba vam ni otpušivač ni četka. Zapravo, ni tih 20 minuta ne sedite pored šolje, već čekate da jedna smesa „proradi“.

Za ovaj trik vam je potreban običan deterdžent za sudove i topla voda!

Najpre, obložite pod oko wc šolje peškirima, za slučaj da prelije.

Sipajte deterdžent obilno u wc šolju, nemojte štedeti.

Vruću vodu sipajte u kofu i polako sipajte u wc šolju.

Potom, sačekajte da vruća voda i deterdžent učine svoje. Biće potrebno oko 20 minuta čekanja.

Nakon tog vremena, trebalo bi da se nivo vode malo smanjio. Nemojte puštati vodu, već ponovo sipajte vruću vodu iz kofe.

Nakon toga, trebalo bi da se otpuši i voda oteče!

