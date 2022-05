Kako popraviti rajsferšlus uz pomoć viljuške? Imamo odličan trik (video)

Ostali ste sigurno bez nekih omiljenih komada odeće zbog slomljenih rajsferšlusa i to je frustrirajuće. Sama jakna, na primer, je i dalje nosiva ali je ne možete obući bez funkcionalnog rajsferšlusa. Uz pomoć jedne obične viljuške, ovaj problem sada možete zaboraviti! Tačnije, možete ga rešiti bez odlaska u krojački salon (gde katkad zamena rajsferšlusa, u zavisnosti od toga kako je jakna šivena, može koštati popriličnu svotu).

Aww, dammit! Do you know how many great jackets I've tossed out because the zipper broke. No more! pic.twitter.com/2VWTWpUxTI

