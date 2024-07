Kako se pravilno čisti indukciona ploča na šporetu? Ovo nikako ne smete da radite

Indukcione ploče za kuvanje sa ravnim staklenim površinama za kuvanje i bakarnim grejačima ispod su popularan izbor u kuhinjama. To je delimično zato što se staklene ploče za kuvanje lako čiste. Nema gorionika, rešetki, namotaja ili pehova za čišćenje, samo ravna staklena površina, piše Better Homes and Garden.

Međutim, indukcione ploče za kuvanje zahtevaju rutinsko održavanje kako bi se osiguralo da izgledaju i rade na najbolji mogući način. Neka sredstva za čišćenje i alate treba izbegavati da biste sprečili oštećenje staklene površine.

Pre početka čišćenja

Iako se indukcione ploče za kuvanje lako čiste, potrebno je da obrišete ploču za kuvanje nakon svake upotrebe; ako šporet koristite nekoliko puta dnevno, dovoljno je da obrišete staklenu površinu nakon pripreme poslednjeg obroka u danu. Brisanje indukcione ploče za kuvanje nakon upotrebe pomaže u sprečavanju nagomilavanja ostataka od kuvanja koji vremenom mogu da zagore na staklenoj površini, što zahteva dubinsko čišćenje. Izbegnite ovo tako što ćete obrisati ploču za kuvanje vlažnim sunđerom ili krpom od mikrovlakana kada se potpuno ohladi.

Za nedeljno čišćenje koristite tečnost za pranje sudova ili specijalizovano sredstvo za čišćenje ploča za kuvanje da biste očistili i polirali staklenu površinu za kuvanje. Ako je potrebna dodatna snaga čišćenja, poprskajte staklenu površinu destilovanim alkoholnim sirćetom pre brisanja. Višenamenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje stakla koja sadrže amonijak mogu ostaviti tragove ili izmaglicu na staklenim indukcionim pločama za kuvanje, pa je najbolje da ih preskočite u korist tečnosti za pranje sudova ili destilovanog alkoholnog sirćeta, koji uklanjaju masnoću i druge naslage bez ostavljanja tragova ili zamućenja.

Uklonite mrlje i zagorele ostatke

Počnite tako što ćete ukloniti zagorenu hranu i prskanje ulja strugačem za staklo. Držite sečivo pod uglom od 30 do 40 stepeni i pažljivo sastružite ostatke sa ploče za kuvanje laganim, čvrstim potezima. Držite strugač pod malim uglom i izbegavajte pritisak koji može da napukne staklo.

Ako su naslage tvrdokorne, potopite problematičnu oblast u sredstvo za čišćenje ploča za kuvanje, deterdžent za sudove ili destilovano alkoholno sirće na nekoliko minuta pre struganja da biste uklonili mrlju. Takođe možete otkriti da rad na površini koja je topla na dodir — ali ne i vruća — može olakšati uklanjanje zagorele hrane i ostataka od kuvanja, prenosi Jutarnji.hr.

Kao alternativu strugaču, koristite neabrazivnu najlonsku podlogu za ribanje da bezbedno očistite staklenu površinu.

Očistite staklenu površinu

Nanesite sredstvo za čišćenje ploča za kuvanje, tečnost za pranje sudova ili destilovano belo sirće na staklenu ploču za kuvanje i obrišite je čistom, suvom krpom od mikrovlakana. Obrišite površinu u ravnim linijama koje se preklapaju kako biste bili sigurni da je cela površina čista.

Osušite i polirajte staklenu površinu

Koristite suvu krpu od mikrovlakana da osušite i obrišite površinu kako biste sprečili mrlje i uklonili preostala sredstva za čišćenje koja mogu da obezboje i zaprljaju površinu kada se zagreju.

