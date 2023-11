Kako sprečiti kondenzaciju na prozorima i rešiti se buđi sa zidova: Stručnjak otkrio efikasno rešenje

Kondenzacija i buđ su stvarno zimska noćna mora, ali i za njih ima leka

Ukoliko u vašem stanu ili kući nema kondenzacije, vi ste srećan čovek. Malo je danas prostora i u staroj i u novoj gradnji u kojima je sve kako treba – od gradnje do grejanja, a vi se verovatno disciplinovano pridržavate svih preporuka kako sprečiti da vam suvišna vlaga iz vazduha ne napadne prozore, zidove, ramove, nameštaj i garderobu.

Iako su osnovni uzroci kondenzacije loše grejanje i loša izolacija, činjenica je i da u stanovima koji su dobro izolovani, gde vrata i prozori dobro dihtuju, ali koji imaju lošu ventilaciju, vodena para koja se proizvede tokom uobičajenih svakodnevnih aktivnosti – disanja, spavanja, grejanja, kuvanja, kupanja, pranja veša – nema mogućnost da izađe iz prostorije i završava kao magla i kapljice vode na na prozorima i kapi vode, odnosno vlaga na zidovima.

Za kondenzaciju i magljenje prozora okrivljena je nepravedno PVC stolarija, a tu zabludu demantuje činjenica da se magle i stakla koja stoje u drvenim ramovima. Najjeftiniji i najzdraviji način sprečavanja kondenzacije jeste redovno provetravanje prostorija. Na taj način u prostoriju ulazi svež i hladan vazduh, a vlažan i topao vazduh iz prostorije se isušuje i zato može podneti više vlažnosti.

Kada je reč o zidovima, kako se na njima ne bi razvile gljivice buđi, uz redovno provetravanje, morate da preduzmete i sledeće: ograničite proizvodnju vlage, postavite skupljače vlage pored šporeta, prilikom tuširanja ili kupanja topla voda ne sme nepotrebno da otiče, držite vrata kupatila zatvorenim, a prozor u kupatilu otvorite na 10-15 minuta nakon tuširanja, pozicionirajte radijatore ili peći ispod prozora, noću držite otvoren prozor na kant.

Međutim, ukoliko su se na zidovima pojavili uslovi za razvoj buđi, morate nešto da preduzmete, bar do leta i higijenskog krečenja.

Jer buđ – osim što izgleda jezivo i smrdi – u odmakloj fazi, kada postane crna – može biti pogubna po zdravlje disajnih organa, i to posebno kod dece i starijih ljudi.

Prvo što možete da uradite jeste da potpuno isušite zid na kojem se pojavila buđ, što zahteva utrošak velike količine energije.

Ali gljivice buđi i njihovo širenje možete zaustaviti upotrebom rastvora od varikine ili bilo kog drugog izbeljivača. Sipajte je u čistu bočicu sa raspršivačem, otvorite prozor, stavite masku ili meku maramu na usta i nos, kako ne biste udisali kapi ovog sredstva, i isprskajte sva mesta koja je zahvatila buđ.

Izbeljivač treba da ostavite da deluje bar nekoliko sati da bi se uništile gljivice buđi, a još bolje će delovati u kombinaciji sa vatom.

Kuglice vate obavezno natopite izbeljivačem i stavite ih na mrlje od buđi. Najbolje je da ostavite da stoji preko noći, a ujutru treba to područje dobro da isperete.

Ako to radite u spavaćoj ili dečjoj sobi, obrnite postupak. Uradite to ujutro i držite do večeri, uz dnevno provetravanje prostorije.

Ostavite prozore otvorene preko dana da miris izvetri. Otvarajte potom prozore kad god možete. Ovaj rastvor uništiće gljivu i sprečiti njeno dalje širenje, piše Telegraf.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.