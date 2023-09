Kako sprečiti smrdibube da vam se ove jeseni zavuku u dom: Samo nabavite ovu biljku, ne podnose njen miris

Kako grane prvo sunce, pa sve do mrazeva i prave zime mi se borimo protiv smrdibuba i u kućama i stanovima, ali i u dvorištima, baštama i voćnjacima. Svi se pitamo – gde su te smrdibube bile kada smo bili mali i kako sada da se izborimo sa njima, objašnjava nam dekan Biološkog fakulteta prof. dr Željko Tomanović.

Šta privlači smrdibube?

Kako da znamo šta privlači smrdibube u naše domove u ovom periodu objasnio nam je dekan Tomanović. Smrdibube uglavnom traže skloništa i mesta da prezime. Ako niste znali, postoji pet hiljada različitih vrsta, dok je kod nas prisutno oko hiljadu.

„Međutim, ovo nije naša domaća vrsta smrdibube koja je tu, već uneta iz Japana, Kine… Taj deo Jugoistočne Azije je njena postojbina i ona je preneta pre više od 20 godina i u Ameriku i u Evropu, te se dalje širi” tvrdi dekan prof. dr Željko Tomanović.

Sedam, osam godina su smrdibube prisutne kod nas, a kako kaže profesor problem je što to vrsta čija je postojbina uglavnom topliji krajevi, te kada dođe jesen i hladnije vreme smrdibube traže mesto gde je toplo.

Zašto je najezda smrdibuba usmerena baš na naše kuće?

Najezda smrdibuba je zato uglavnom preusmerena na naše stanove, jer u velikim gradovima one i nemaju mnogo gde sa se sakriju. Tako da one na sve načine ulaze u stanove, a ima ih više u onim zgradama i porodičnim kućama oko kojih je prisutno zelenilo i rastinje.

Kako protiv smrdibuba – rešenje za smrdibube u kući

Šta ubija smrdibube

Dekan Biološkog fakulteta savetovao nas je kako protiv smrdibube i vrlo je jednostavno. Najbolje ih je fizički izbaciti iz stana. Te iako deluju zastrašujuće i generalno nije prijatno doći u susret sa njima, ipak je to najbolje rešenje.

„Nije preporučljivo korišćenje nekih insekticida”, rekao je profesori. Kako savetuje, važno je izbeći direktan dodir sa kožom dok se smrdibube izbacuju. I naravno, mrežice na prozorima i komarnici na vratima su vrlo efikasna preventivna mera.

Dok mnogi preporučuju i domaće rešenje. Sitno seckani beli luk ostavite da prenoći u flašici vode i ujutru dodate malo limuna. Sa dobijenim rastvorom naprskajte predele oko prozora – sa spoljašnje strane i smrdibube neće prići. Naravno, ovo traje svega nekoliko dana tako da ćete morati da ponovite postupak kroz 3-4 dana.

Čak i ukoliko pozovete stručnjake i obavite dezinsekciju čitavog svog doma – opet je vrlo moguće da će se smrdibube vratiti.

Možda se pitate da li se neka druga životinja hrani smrdibubom ili je njen prirodni neprijatelj. Bubamare se na primer hrane jajima smrdibube, te ukoliko primetite bubamare u stanu ili u bašti – nemojte ih odatle terati.

Prof. dr tvrdi da kako se unesu i smrdibube u neku zemlju, tako se unese i njihov prirodni neprijatelj iz tih krajeva.

„Tako da su prisutne i parazitske ose i neki predatori na severu u Italiji, u Sloveniji i oni se šire, tako da će u nekom trenutku sigurno doći i kod nas. A, možemo da se nadamo i da će se njihova brojnost regulisati. Kada neka vrsta uđe na neki prostor gde nema prirodne neprijatelje, onda se ona veoma brzo širi, što je i slučaj kod smrdibube.”

Takvi obrasci u prirodi postoje i tako se uspostavlja prirodna ravnoteža među vrstama. Teško je predvite kada će do toga doći, ali prema rečima profesora možemo da se nadamo za koju godinu.

„Insekti ne poznaju granice. To je neki prirodni proces, ne možemo ih sprečiti. Smrdibube ne možemo ukloniti. One su ovde i ostaće trajno ovde. Samo je pitanje te brojnosti i štete.”

Insekticid za smrdibube

Otrov specijalizovano za smrdibube ne postoji, uglavnom se koriste isti kao i za sve ostale bube.

Insekticid za smrdibube nažalost nije trajno rešenje. One se uglavnom prskaju, te tako uništavaju. Međutim, korišćenje insekticida na duže staze i nema neke svrhe s obzirom da ćete iznova i iznova kupovati nove flašice dok će se one iznova i iznova vraćati. Insekticidi deluju trenutno i efikasni su ukoliko npr. imate problem sa najezdom u jednom delu terase, ili tome slično. Tada ima smisla naprskati ih i rešiti ih se momentalno.

Kako uništiti smrdibube u bašti?

Mnogi uzgajivači voća i povrća imaju velike probleme sa ovim napastima u bašti. Ne samo da jedu lišće mladih biljaka, nego su i prave smetnje za razvoj ploda. Hrane se cvećem povrća tako da samim tim sprečavaju rađanje u onom broju koji se očekuje. Uglavnom se i za njih koriste pesticidi, kao i za sve ostale. Dok je pri kupovini rastvora u poljoprivrednoj apoteci dobro naglasiti protiv koje napasti se borite te da imate posla sa smrdibubom, tako da vam mogu preporučiti najbolje sredstvo.

Kako uništiti smrdibube na paradajzu?

Smrdibube na paradajzu su glavobolja za sve uzgajivače i poljoprivrednike.

Osim već pomenutih pesticida, mnogi uzgajivači tvrde da je dobro rešenje i mešavina vode i praška za pecivo. Te na svakih par dana prskati paradajz i navodno se šteta koju smrdibube čine u baštama svodi na minimum.

Zamke za smrdibube

Zamke za smrdibube su se pokazale veoma efikasnim za ubijanje, doduše već prisutnih smrdibuba.

Možete ih kupiti u specijalizovanim prodavnicama, te okačiti na oko metar visine oko povrća u bašti. One uglavnom sadrže feromone, koji privlače smrdibube i tako im ove napasti ne mogu odoleti.

Ipak postoji još jedna zamka za ove bube koju možete sami napraviti kod kuće. U jednu posudu sipajte vode i deterdženta za suđe, te napravite malo sapunice. Iznad nje namestite izvor svetlost i namestite u sobu gde imate problem. Smrdibube ne mogu odoleti ovome i ujutru vas očekuje posuda puna buba.

Biljka koja tera smrdibube

Nim je drvo poreklom iz Indije i poznato je po svom insekticidnom dejstvu. Ova zimzelena biljka koja tera smrdibube postala je sve popularnija na našim prostorima. Ukoliko ne želite da nabavite sadnicu, ili jednostavno nemate gde, možete i rastvoriti malo ulja ovog drveta sa vodom i deterdžentom i tako ćete efikasno terati smrdibube, piše Nova.rs.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.