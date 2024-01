Kako sve možete da upotrebite alu foliju: Svi je imaju u kući, a malo ko zna koliko ona funkcija zapravo ima

Genijalni načini da upotrebite alu foliju u svom domu

Aluminijumska folija je jedna od stvari koja se nalazi u svakoj kuhinji. Osim za umotavanje hrane, održavanje toplote, sprečavanja da hrana u toku pečenja zagori, odlična je i za čišćenje, pa i za pranje veša.

Verovatno ste primetili da je folija sa jedne strane sjajna, sa druge mat. Ovo, naravno, nije samo zbog estetike i atraktivnosti, već obe strane imaju različite funkcije.

Ova razlika nastaje u procesu proizvodnje, dva sloja folije prolaze kroz valjak u isto vreme. Strana koja dolazi u dodir sa poliranim čeličnim valjkom postaje sjajna, a druga strana, koja nije u kontaktu sa valjkom, izlazi mat.

Koju stranu koristiti kada pečete hranu?

Mnoge domaćice se pitaju koju stranu folije da okrenu ka namirnicama kada ih peku u rerni, a koja strana da bude bliža izvoru toplote.

Kada stavite sjajnu stranu spolja (ka izvoru toplote), od nje se maksimalno odbijaju infracrveni zraci, što znači da dovodi do sporijeg zagrevanja.

Ako mat stranu stavite spolja, a sjajnu ka namirnicama, to teoretski omogućava da se zagrevanje namirnice poveća i do 10 do 15 odsto, što znači da sjajna strana unutra povećava temperaturu pečenja namirnice.

Ovo pravilo važi i kada želimo da na duže vreme očuvamo neki proizvod toplim.

Kako biste to postigli, hranu treba da umotate u aluminijumsku foliju sa sjajnom stranom prema unutra.

U većini slučajeva, bez obzira na koju stranu je stavili, aluminijska folija će osigurati jednako dobar posao i kod zamrzavanja i kod spremanja hrane.

Pranje veša

Kada je pranje odeće u pitanju, aluminijumska folija će učiniti da veš postane mekši. Napravite nekoliko kuglica od folije i dve do tri ubacite u bubanj pre pranja.

One će izazvati više okretanja odeće, zbog čega će postati mekša. Isti trik možete koristiti i u sušilici veša, a folija je odličan saveznik jer ga oslobađa statičkog elektriciteta.

Uklanjanje tvrdokornih masnoća

Za pranje sudova i tvrdokorne masnoće takođe možete upotrebiti kuglu od folije, koju možete koristiti umesto žice. Isto važi i za čišćenje rerne i uprljanih žica u njoj.

Čišćenje srebra

U posudu stavite aluminijumsku foliju na dno, sipajte vodu, dodajte kašičicu soli i ostavite srebrne predmete unutra. Ostavite tako desetak minuta, pa predmete obrišite suvom krpom.

Čuvanje toplote na roštilju

Da biste sprečili veliki gubitak toplote pri pečenju roštilja, prekrijte rešetku folijom i tako zagrevajte deset minuta. Neposredno pre pečenja mesa ili povrća uklonite foliju.

Posle pečenja istim komadom folije ćete lako očistiti rešetku od pepela i masnih naslaga.

Radi i kada su ljubimci u pitanju

Kućni ljubimci ne podnose osećaj koji im pruža i zvuk koji proizvodi zgužvana folija. Ako želite da ih odviknete od skakanja po garnituri, prekrijte je folijom kad god je prazna i za nekoliko dana će sigurno usvojiti tu naviju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.