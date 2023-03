Kardiolog podelio tri jednostavna saveta za duži i zdraviji život

Kad govorimo o dugovečnosti, obično razmišljamo od određenom broju godina koje osoba doživi. Međutim, dr. med. Klajd Jensi, šef kardiologije u Northwestern Medicine i bivši predsednik American Heart Association, nije zainteresovan za duži život samo u kontekstu dužeg života, za njega je ova priča puno šira.

– Manje me zanima životni vek, a više zdravstveni vek – rekao je za Insider.

Dok se životni vek fokusira samo na to koliko je godina osoba provela na ovoj planeti, zdravstveni vek prati uživanje, produktivnost i sposobnost činjenja stvari koje vas čine srećnima, dodao je.

Kardiolog smatra da se mnoge štete koje dolaze sa starenjem mogu sprečiti ili odložiti te tako produžiti zdravstveni vek.

– Bilo da se radi o artritisu, osteoporozi, srčanim bolestima, kognitivnoj disfunkciji, određenim vrstama raka, sve čega se bojimo uglavnom je uslovljeno godinama. Ali, to nije neizbežno, to je zapravo nešto što možemo da kontrolišemo i čime možemo da upravljamo, to je fascinantan koncept – nastavio je.

Njegov akademski rad najviše se fokusira na srčani zastoj, koji je vodeći uzrok hospitalizacije starijih osoba, te kako starost i rasa utiču na individualne zdravstvene rizike. Usporavanje tempa starenja moglo bi da ima veliki uticaj na kardiološke ishode bolesti poput srčanog zastoja, budući da je starost poznati faktor rizika, piše Živim.hr.

Upravo zato dr. Jensi je podelio najbolje savete za bolje starenje i sprečavanje bolesti povezanih s time:

Praktikujte svesno jedenje

Istraživanja o dugovečnost su identifikovali jednu naviku koja je zajednička svim ljudima koji duže žive: Oni imaju tendenciju sa konzumiraju manje kalorija.

Dr. Jensi ističe da je najbolji način da vam životni stil pomogne u usporavanju starenja konzumacija manjih porcija i manje obroka. U mnogim zajednicama u kojima ljudi dožive 100 godine, to se postiže biljnom ishranom i „pravilom 80 posto“, odnosno jedenjem malo manje od onoga što vam je potrebno za osećaj sitosti.

U nedavno objavljenoj studiji u časopisu Nature Aging, istraživači su otkrili da ljudi koje smanje unos kalorija za 12 posto dožive malu, ali značajnu promenu u usporavanju starenja. Rezultati su dobijeni merenjem DNK markera koji se povećavaju kako starimo.

Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se razumelo koji oblici ograničenja kalorija najbolje funkcionišu, a dr. Jensi kaže da mu nije jasno hoće li povremeni post imati isti efekat kao postupno smanjenje kalorija. Međutim, trebalo bi da budete svesni da dijeta može biti klizav teren koji može dovesti do poremećaja ishrane, a premala telesna težina zapravo nije pokazatelj dobrog zdravlja, naročito za starije odrasle osobe.

Za sada se čini da je svesno jedenje najbolji odabir: prestanite da jedete kada osetite da vam je dosta, naglašava kardiolog.

Konzumirajte manje alkohola

Da, ovo pravilo je dobro za mršavljenje, održavanje celokupnog zdravlja i usporavanje starenja. Naime, konzumacija alkohola se povezuje sa znakovima biološkog starenje, posebno u mozgu.

Istraživači s Katedre za javno zdravstvo u Oksfordu potvrdili su da čak i umereno konzumiranje alkohola vremenom može ostariti vaš mozak. Što su pojedinci u studiji više pili, to im je bio veći gubitak volumena mozga, a to na kraju ima uticaj na kognitivne sposobnosti.

Iako su mnogi ljudi dugog životnog veka mogli da uživaju u umerenom pijenju, dr. Jensi preporučuje da barem smanjite unos. Isto tako, cigarete i duvan je potrebno eliminisati, a to uključuje i pasivno pušenje.

Nađite jednog novog prijatelja

Nema dugovečnosti bez društvenog života, barem tako tvrdi kardiolog.

– Usamljenost je povezana s ubrzanim starenjem i ranijom smrću – kaže on.

Nedavno istraživanje tri generacije o sreći sprovedeno na Harvardu pokazalo je da ljudi s dobrim društvenim vezama imaju manji rizik od smrti u bilo kom dobu u poređenju s onima bez društvenih veza. Isto tako, čini se da osobe sa srećnim odnosima bolje podnose tegobe starenja.

Iako je usamljenost komplikovana za merenje, dr. Jensi kaže da je najlakše sprečiti je tako da imate puno prijatelja i redovno upoznajete nove.

