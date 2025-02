K’o od šale odmašćuje krpe od mikrofibera i pamuka: Samo ih potopite u ovu mešavinu i blistaće kao nove (video)

Zaboravite na skupe proizvode za čišćenje i višestruko pranje u veš-mašini

Ako ste ikada pokušali da očistite krpe od pamuka i mikrofibera, znate koliko to može biti izazov, pa čak i ako ih kuvate u veš-mašini. Bez obzira na to koliko ih perete, masne mrlje i prljavština često ostaju uporni neprijatelji, a vaše krpe izgledaju kao da su odavno izgubile svoj početni sjaj. Međutim, postoji jednostavan trik koji će vam pomoći da se rešite ovog problema brzo i efikasno – i to uz sastojke koje verovatno već imate kod kuće!

Zaboravite na skupe proizvode za čišćenje i višestruko pranje u veš-mašini. Ovaj jednostavan recept koristi kombinaciju paste za zube, sode bikarbone, deterdženta za sudove i alkoholnog sirćeta kako bi potpuno uklonio masnoću i nečistoće. Sve što vam je potrebno jeste nekoliko minuta vremena i malo tople vode.

Ne samo da će vaše krpe izgledati kao nove, već će takođe biti spremne za ponovnu upotrebu u domaćinstvu – bez ikakvih tragova prljavštine ili masnoće. Ovaj trik je posebno efikasan za pamučne i mikrofiber krpe, koje se često koriste u kuhinji, ali su podložne bržem prljanju.

U nastavku otkrivamo kako da korak po korak pripremite ovu čarobnu smešu i vratite svojim krpama prvobitni sjaj i čistoću.

Sastojci:

2-3 cm paste za zube

2 kašike sode bikarbone

1 kašika deterdženta za sudove

1 dl alkoholnog sirćeta

vruća voda (dovoljno da krpe ogreznu)

Priprema:

1. Pripremite lavor: Postavite krpe u lavor tako da su ravnomerno raspoređene.

2. Dodajte pastu za zube: Istisnite 2-3 cm paste za zube direktno na krpe.

3. Ubacite sodu bikarbonu: Pospite krpe sa 2 kašike sode bikarbone.

4. Dodajte deterdžent za sudove: Sipajte 1 kašiku deterdženta za sudove preko krpa.

5. Ulijte alkoholno sirće: Polako ulijte 1 dl alkoholnog sirćeta.

6. Prelijte vrelom vodom: Na kraju, sve prelijte vrelom vodom tako da krpe budu potpuno prekrivene.

7. Nek odstoje: Dobro namočite krpe i ostavite ih da stoje 15 minuta.

Posle ovog jednostavnog postupka, vaše krpe će biti čiste kao da ste ih upravo kupili u radnji. Bez mrlja, bez masnoće – samo čista i sveža tkanina spremna za nove izazove u vašem domaćinstvu!

