Koliko često i kako treba da perete farmerke da bi zadržale oblik i boju: Stručnjaci imaju odgovor

Stručnjaci otkrivaju koliko često i kako bi trebalo da perete farmerke.

Farmerke su se pojavile pre više od 150 godina i danas su, baš kao i tada, obavezan komad odeće svih ormara.

Pitanje koliko često ih treba prati je približno isto toliko dugo sa nama.

Veliki dizajneri preporučuju da farmerke operete zasebno, najbolje u hladnoj vodi kako boja ne bi izbledela. Nakon toga ih ostavite da se prosuše napolju.

Direktor „Levis“ kompanije Pol Onil jednom prilikom je rekao da preporučuje da se farmerke peru na svakih 30 do 50 nošenja. No, dodao je da je to sve ipak lična stvar i da je zasebna odluka. Samo treba obratiti pažnju da često pranje znači slabljenje boje.

Drugi dizajneri su išli korak dalje, rekavši da farmerke peru samo kada je to neophodno sa malom količinom blagog deterdženta. Peru ih iznutra da bi zaštitili boju, a ako imaju mrlju, onda svakako nežnijim praškom, kako navodi „NYpost.com“.

Ostali se drže činjenice da je to lična stvar i odluka, kao i da nikoga ne morate poslušati. Treba ih oprati kada smatrate da je vreme.

Sadašnje generacije ređe biraju da nose uske farmerice i drže se šireg kroja, što ne zahteva češće pranje od uskih modela.

Čini se da se mnogi ne slažu sa rečima dizajnera i smatraju da je „aljkavo“ držati ih toliko dugo neopranim, te se većina blogera složila da je između trećeg i petog nošenja najbolje da operete džins, a da ne izazovete prebrza oštećenja i bleđenje koja vas svakako čekaju pred kraj „životnog veka“ farmerki, savetuje „Rd.com“

(Telegraf.rs)

