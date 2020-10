Koliko često treba menjati posteljinu

Posuđe ćemo oprati odmah nakon obroka, prašinu obrisati svakih par dana, ali razmišljate li pre odlaska u krevet kada ste zadnji put promenili posteljinu? I koliko često je treba menjati i kako je prati?

Svake nedelje

Prema rezultatima ankete sprovedene 2012. godine, 91 posto ljudi menja posteljinu svake dve nedelje. Iako se čini da je to nepisano pravilo, stručnjaci savetuju da čistu posteljinu stavite svake sedmice. Razlog za to je što se na njoj nakuplja puno prljavštine koja se ne vidi okom, ali tu su uključene grinje, a i prljavština s kože.

Posteljinu, savetuju stručnjaci, morate prati često ako imate alergije ili astmu, imate rane ili infekcije na koži koje su u kontaktu s posteljinom, znojite se, ljubimac spava na krevetu, jedete u krevetu, odlazite na spavanje bez da ste se okupali i spavate nagi.

Bakterije, gljivice, alergeni ili prljavštine s ljubimca… sve se to može nalaziti na vašoj posteljini. Ono što još ona upija jeste vaš znoj i ćelije kože. To ne mora nužno značiti da ćete od toga biti bolesni, ali u teoriji to može biti rezultat. Dermatitis i ostale kožne reakcije, takođe, mogu biti posledica spavanja na prljavoj posteljini.

Začepljen nos

Kod osoba koje pate zbog astme i dermatitisa simptomi se mogu samo pogoršati ako spavaju na prljavoj posteljini, ali čak i ako nemate ove probleme možete iskusiti kijanje, začepljenje nosa i kašljanje nakon što se probudite. Uz sve to, možete „zaraditi“ i infekciju spavajući na neopranim posteljinama.

Ćebad i jastuci

Ćebad je, takođe, pametno prati svakih sedam do 14 dana. Studija sprovedena 2005. godine je došla do zaključka da su jastuci najčešći izvor gljivica i prljavštine, a većina nas koristi isti jastuk godinama. Savet stručnjaka je da jastuk menjate svake godine, a često menjanje jastučnice sprečava bliski kontakt s prašinom i bakterijama. Prekrivači mogu trajati i do 20 godina ako je na njima zaštita.

Topla voda i peglanje

Ono što je najvažnije kada perete posteljinu jeste jako topla voda, uz prašak za veš. Ta kombinacija će sigurno ukloniti većinu bakterija i alergena. Dodate li tome i peglanje, sigurni ste potpuno.

Posteljinu, takođe, čistom između dva pranja možete održati ako se kupate pre spavanja, ne odmarate u krevetu nakon treninga ako ste niste okupali, uklonite šminku s lica pre spavanja, ne jedete u krevetu, ljubimci ne dolaze na krevet, očistite prljavštinu sa stopala pre ulaska u krevet, a ako spavate u čarapama obucite ih kada legnete.

