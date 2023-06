Konačno rešena misterija: Ovo je idealna količina praška za veš za svako pranje!

Budući da se često dešava da sipamo previše ili premalo praška za veš, a samo jedan od propratnih rezultata može biti smrad koji dopire iz mašine, konačno znamo i koja je prava mera deterdženta.

Mnoge domaćice se uvek pitaju koja je to prava količina deterdženta koju treba staviti pri svakom prosečnom pranju veša u mašini. Ponekad nam se dešava da nam stvari nisu najbolje oprane, čini nam se da na njima ostaju uporne fleke i da nam garderoba izgleda nedovoljno čisto.

S druge strane, nekad nam je veš preterano grub na dodir, ima prejak miris, a primećujemo i nove fleke. Stručnjaci koji su se bavili problematikom pranja veša, ispitivali su idealnu meru deterdženta prilikom kog će on biti najbolje opran.

Često nam se „omakne“ i idemo nasumičnom metodom sipanja praška iz kese ili flaše, bez korišćenja merilice, pa samim tim sipamo previše deterdženta. Vodimo se ubeđenjem da „od viška glava ne boli“, pa mislimo da će tako i veš biti bolje opran. Međutim, to ne mora nužno da bude slučaj i u praksi.

“Ukoliko preterate s praškom veš će biti grub na dodir, pre će se uništiti i izgubiti boju, ma koji deterdžent koristili. S druge strane, prevelika količina praška neće moći da nestane sama od sebe, već će se taložiti na samom vešu, stvarajući fleke po njemu. Još veći problem biće ostaci deterdženta koji će ostajati na zidovima bubnja mašine. Ukoliko se pitate zbog čega vam mašina ima neprijatan miris, odgovor bi mogao da bude upravo u zaostalim tragovima praška”, mišljenje je stručnjaka, a prenosi portal Ekspres.

S druge strane, problemi će nastati i ukoliko ne koristite dovoljno praška za veš. U tom slučaju odeća neće imati dovoljnu svežinu, miris, a pojedine mrlje koje bi trebalo da se skinu prosečnim pranjem neće se ukloniti, ostavljajući tako veš u stanju koje nije ni blizu idealnog.

“Ukoliko planirate da uštedite sipajući manju količinu praška, to neće dovesti do poboljšanja vaših finansija, budući da ćete takvu odeću morati ponovo da perete. Najbolje je da pratite uputstva koje stoje na svakom deterdžentu, budući da su neki više ili manje koncentrisani. Takođe, morate imati u vidu kakva je voda kojom perete veš, da li je ona više ili manje tvrda i s toga puna kamenca. Sve to ima veze kada je u pitanju rezultat opranog veša”, smatraju eksperti.

Eksperti konačno dali završnu reč, koliko praška je idelano. Na osnovu brojnih ispitivanja došlo se i do dugoočekivanih odgovora na pitanje koja je to prosečna mera deterdženta koji većina prosečnih domaćinstava koristi.

“Najbolje je u deo za prašak da stavite 2 supene kašike praška, to je prava mera. Ukoliko je voda izuzetno trvda, u tom slučaju možete broj da povećate na 3-4 kašike. Odeljak za prašak je obično i onaj koji je najveći. Nešto uži je deo za pretpranje, i ukoliko ga koristite, morate povećati količinu praška, pa tako dodajte još oko 100 ml deterdženta i za pretpranje. S druge strane, ukoliko koristite kapsule za pranje veša, one se gotovo uvek ubacuju u središnji deo bubnja između samog veša”, odgovaraju eksperti.

