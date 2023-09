Koristite li ih ispravno? Stručnjaci kažu da kapsule za pranje veša mogu da unište vašu odeću

Kapsule deterdženta za pranje rublja učinile su pranje vaše odeće praktičnijim nego ikad. Više se ne morate brinuti o odmeravanju tačne količine deterdženta, već umesto toga možete jednostavno zgrabiti kapsulu i ubaciti je. Međutim, pogodnost se isplati samo ako ove kapsule koristite ispravno. A ako ste izvlačili svoju odeću iz mašine samo da biste otkrili da je oštećena mrljama ili prugama, to može biti zato što niste. U nastavku saznajte kako čestice deterdženta za pranje rublja mogu uništiti vašu odeću i šta možete da uradite da se to ne dogodi, piše Best Life.

Kapsule deterdženta za pranje rublja moraju se pravilno otopiti

Važno je razumeti kako deluju kapsule deterdženta za pranje rublja. Ključ? Njihov kontakt s vodom u mašini za pranje veša. „Kapsule deterdženta dizajnirane su tako da se potpuno otope u vodi, ravnomerno otpuštajući sredstva za čišćenje tokom ciklusa pranja“, kaže Mufeta Kruger, ekspertkinja za čišćenje i osnivačica Muffetta’s Domestic Assistants, za Best Life. Ovaj proces otapanja ključan je za „efikasno pranje“, dodaje Karina Toner, menadžerka operacija u kompaniji Spekless Cleaning. „Kad se kapsula potpuno ne otopi, sredstva za čišćenje i enzimi unutar nje možda neće biti ravnomerno raspoređeni“, objašnjava ona. „To može dovesti do lepljenja ostataka na odeću, uzrokujući bleđenje, pruge ili čak iritaciju kože zbog zarobljenih deterdženata.“ Drugim rečima, kapsule deterdženta za pranje rublja mogu uništiti vašu odeću ako se ne mogu pravilno otopiti—a upravo to će se dogoditi ako ih ne koristite ispravno.

Prvo ih treba staviti u mašinu za pranje veša

Postoji nekoliko problema koji se mogu pojaviti kada se kapsule deterdženta za pranje veša ne otope pravilno, a glavni faktor koji doprinosi tome svodi se na to kada ih stavljate. „Jedna uobičajena greška je dodavanje kapsula deterdženta direktno na vrh odeće u bubnju“, kaže Toner. „Kapsule uvek treba staviti na dno bubnja pre dodavanja odeće.“ Kad prvo stavite kapsulu, dajete joj veću priliku da se potpuno poveže s vodom dok se mašina puni, što će joj omogućiti da se otopi, kaže Lora Mountford, ekspertkinja za čišćenje i pranje veša. „S druge strane, ako kapsulu stavite na odeću, verovatno će pasti u gumu u vratima mašine za pranje i neće se pravilno otopiti“, upozorava ona.

Takođe ne biste trebalo da preopteretite mašinu

Kapsule deterdženta za pranje veša takođe rade dobro samo kada je mašina napunjena do odgovarajućeg kapaciteta. „Ključno je slediti smernice proizvođača za veličinu punjenja“, kaže Kruger. „Ako prenatrpate mašinu i dodate previše odeće, kapsula se možda neće pravilno otopiti.“ Prema Krugeru, preopterećena mašina neće ostaviti mesta za pravilno otapanje kapsula deterdženta. „Kada je mašina previše puna, možda neće biti dovoljno prostora da se kapsula otopi i ravnomerno rasporedi po odeći“, kaže ona. „To bi moglo rezultirati time da neki predmeti dobiju previše deterdženta, dok drugi prime premalo.“

Možda ćete morati prilagoditi i temperaturu vode

Temperatura vode u kojoj perete odeću takođe može uticati na efikasnost deterdženta za pranje veša. Dok je većina kapsula napravljena za rad s hladnom i toplom vodom, ova druga je najefikasnija, prema Toneru. „Korišćenje programa za hladnu vodu možda neće obezbediti dovoljno toplote za potpuno otapanje kapsule, što dovodi do ostataka deterdženta na odeći i unutar mašine“, upozorava ona. Zapravo, proizvođač Tide Pods predlaže promenu temperature vode kako biste postigli bolje rezultate. „Prebacite se na pranje toplom vodom tokom zimskih meseci ili kad god je voda izuzetno hladna“, navodi Tide kao savet.

