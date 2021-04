Kraljica prolećnog dekora: Nezahtevna biljka sa raskošnim cvetovima (video)

Prava prolećna biljka koju bi svako poželeo u svom domu

Zahvaljujući ukrštanju, danas imamo priliku da uživamo u mnoštvu neobičnih i lepih biljaka koje su jedan od najepših ukrasa u našim domovima.

Porodica kaktusa savršen je primer takvih biljaka, a njen deo su i božićni i uskršnji kaktus. Radi se o hibridima brazilskog šumskog kaktusa. Praznik u njihovom imenu dodeljen im je zbog dela godine u kojem cvetaju.

U čemu je razlika između ove dve biljke? Božićni kaktus potiče iz brazilskih kišnih šuma, dok je uskrsni iz suvih šuma. Uskrsni kaktus cveta krajem zime i u rano proleće, a zimski u vreme zimskih praznika.

Cvetovi ovog kaktusa mogu biti raznih boja i veoma su dekorativni.

A kako se brinuti za uskršnji kaktus, poznat i kao prolećni kaktus?

Ova biljka voli boravak na jarkom svetlu, ali ne i na direktnoj sunčevoj svetlosti. Za razliku od pustinjskih kaktusa, voli niže temperature, čak i tokom dana.

Uskršnji kaktus voli da mu je zemlja lagano vlažna, a pre ponovnog zalivanja pustite da se zemlja osuši. Kvalitetna briga za uskršnji kaktus podrazumeva i presađivanje biljke svake dve godine, u proleće. Tada biljci zamenite zemlju, ali vratite je u istu posudu.

Ako se budete dobro brinuli za biljku, u kući ćete imati zdravi zeleni kaktus. Da bi on procvetao trebaju mu, kako smo već i napomenuli, hladne temperature i duge noći. Ako želite da ugledate cvetove – morate biti i malo bezobrazni prema biljci, odnosno poželjno je da je malo zanemarite u hladnijim mesecima. Prvo kaktus prestanite da dohranjujete, a zatim ga prebacite na lokaciju koja je mračna 12 do 14 sati dnevno. Pupoljci se najbolje formiraju kada se temperatura kreće oko 10 stepeni Celzijevih.

Od oktobra do novombra biljku zalivajte retko. U decembu je možete premestiti na topliju lokaciju gde se temperature kreću od 16 do 18 stepeni Celzijevih. Biljka može procvetati već u februaru, ali ciklus cvetanja obično počinje u martu, a lepim cvetovima biljka vas može nagrađivati sve do juna.

