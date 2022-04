Krasiće vašu baštu cele godine: Ove ruže su kraljice cveća a predivno i mirišu

Ruže svojim izgledom i opojnim mirisom dominiraju svakim prostorom

Proleće je vreme kada ruže, kraljice bašte, traže pažnju. Posle jesenjeg orezivanja i hladnih zimskih dana proleće je vreme za odgrtanje, orezivanje i zaštitu od biljnih vaši. Ako želite bujne, zdrave i cvetne ruže, morate im pružiti prolećnu obaveznu negu

Sve ruže, a ima ih više stotina sorti, rastu u formi niskog ili visokog žbuna – od 20cm pa do više metara. Postoje ruže koje dobro podnose zimu, one koje dobro podnose sušu, koje podnose mali alkalitet u zemljištu.

Sve ove faktore treba imati u vidu kada biramo ruže koje ćemo gajiti. Mi vam predstavljamo vrste koje sve postoje, pa sami ocenite koja će najbolje pristajati vašoj bašti.

Čajevke – su visine do 1 m, a najčešće između 60 i 80 cm (Marvej, Mondijal, Poker…).

Mnogocvetnice – visine su 40-90cm; obilno cvetaju cele sezone (Mona Liza, Alison, Frizija, Lili Marlen, Paganini, …).

Penjačice – visine do 4m; cvetaju celu sezonu ( Don Žuan, Kazino, Parade, Kempešen…)

Grmolike – do 2m (Tekila, Karamela, Lucija,…)

Minijaturne – do 35cm; žbunastog rasta (Majdi, Oranž Juvel, Riki, …)

Polegle – rastu pokrivajući zemlju (Bazino, Kent, Svani, …)

Engleske – odlikuju se specifičnim mirisom (Tamora, Old Port, …)

Žbunaste – rastu vrlo nisko i široko žbunasto (Anadia, Sangrija, Siesta, …)

Kako posaditi ružu

Pre sadnje sadnicu treba potopiti u posudu sa vodom na par sati.

U međuvremenu potrebno je iskopati sadnu jamu dubine 25-30 cm i širine oko 40 cm. Zemlju usitniti i izmešati sa kompostom ili pregorelim stajnjakom. Dobro je ako se u zemlju doda i malo treseta ili sporoopuštajućeg đubriva za ruže.

Ako koren nije predhodno orezan, potrebno ga je skratiti na 25 cm. Sve suve i oštećene grane potrebno je ukloniti, Sadnicu postaviti u sredinu sadne jame, koren ravnomerno raširi tako da žile slobodno naležu na supstrat i zatrpati ga zemljom i dobro sabiti. Važno je da mesto kalema (proširenje), bude 2-3 cm ispod nivoa zemlje.

Nakon sadnje obilno zaliti.

Sadnja ruža stablašica je ista samo što je neophodno dodati štap koji će biti povezan za stablo ruže na više mesta kako bi se sprečilo krivljenje). Kod ruža penjačica važno je da sadnica prilikom sadnje bude udaljena oko 40 cm od vertikalne potpore. Ako se sadi uz zid kuće, korenov sistem se u sadnu jamu postavlja tako da bude okrenut na suprotnu stranu od strane zida.

Za razliku od sadnica golog korena, ruže gajene u kontejnerima mogu se saditi u bilo koje vreme, osim u toku dugih sušnih perioda ili kada je zemljište smrzlo.

Prolećno orezivanje

Deluje kao eliksir za podmlađivanje ruža. Postoji nekoliko osnovnih pravila za orezivanje:

1. Mera orezivanja: Slabi izdanci se temeljno skraćuju mnogo više nego jaki izdanci, pošto jaki nose glavninu cvetova.

2. Rez: se izvodi na 3 do 5 mm iznad okca koje je okrenuto ka spolja. Pravilan rez je ukošen nadole.

3. Alatke: Koristite baštenske makaze sa čistim, oštrim sečivima, jer se inače izdanci izgnječe, a rane ne zarastaju.

4. Otpaci od orezivanja: Pošto su ruže često napadnute različitim štetočinama, najbolje je skupiti orezane grane i baciti ih ili zapaliti.

5. Doterivanje: Pravilo za sve ruže je da se bolesne i isušene grane odsecaju sve dok ne ugledate sočnozelenu boju kore. Kasnije mogu da se prorede stare grane, a ako je neophodno orezuje se i glavno stablo ako odozdo počne da “ćelavi“.

Ruže penjačice

Kod ovih ruža cvetovi se obrazuju na bočnim granama prošlogodišnjih i starijih izbojaka. Bočni izdanci se godišnje skraćuju posle cvetanja, da bi se obrazovale nove grane. Glavni izdanci se pojavljuju i učvršćuju za nosač.

Male žbunaste ruže

Prvih godina treba ih prepustiti prirodnom rastu, s tim što se otklanjaju oštećene grane. Ako su izdanci suviše dugački, u svako doba se mogu skratiti. Kasnije se bočni izbojci skraćuju na 2/3 njihove dužine.

Ruže u leji

Ove ruže se svake godine orezuju. Preostale grane ostaju sa oko 20 do 30 cm dugačkim izdancima i sa 3 do 5 pupoljaka. Izdanke orezivati iznad okca.

