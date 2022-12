Kuća od „milion dolara“: Evo kako da ulepšate svoj životni prostor bez trošenja velike svote novca

Iako renoviranje doma može da zvuči kao skup proces, postoji nekoliko načina da ulepšate svoj enterijer uz malo novca.

Ako odaberete pravi pribor, možete učiniti da vaš dom izgleda otmenije i luksuznije bez trošenja velike svote novca. Ovo je nekoliko jednostavnih i niskobudžetnih načina za poboljšanje enterijera vaše kuće, a takođe ćemo preporučiti neke posebne artikle koje možete koristiti da vaš dom odmah izgleda skuplje.

Očistite svoj prostor i organizujte stvari kako bi vaša kuća izgledala elegantnije i luksuznije

Viseći platneni ormarić idealan je vid da organizujete nered u kupatilu i da se sklone šminka, kreme i parfemi sa veš mašine. Veliki džepovi visećeg ormarića će vam obezbediti dovoljno prostora za odlaganje vaših stvari, dok će se zbog svog minimalističkog dizajna uklopiti u svaku prostoriju, bilo da je spavaća soba ili kupatilo.

Stručnjaci preporučuju: Spremanje vašeg doma može se činiti neverovatno teškim, ali ako to radite malo po malo, pretvorićete to u zadatak koji se može često primenjivati. Odvojite malo vremena za čišćenje u okviru svog dnevnog rasporeda. Na primer, to može biti pet, 10 ili 20 minuta svaki dan. Pravljenje liste stvari koje treba da uradite, a fotografisanje pre i posle može takođe biti od pomoći i inspiracije na putu do čistijeg doma.

Obratite pažnju na ručke

Elegantne ručke na vratima mogu transformirati obične i dosadne komade nameštaja i učiniti da vaša kuća izgleda otmeno. Izrađene od visokokvalitetne keramike, ove šarene kvake za vrata/fioke dolaze u raznim dezenima koje možete kombinovati na bilo koji način. U roku od nekoliko minuta možete transformirati stari i dosadni nameštaj i učiniti ga jedinstvenim i elegantnijim. Svako može postati dizajner dok razigrano spaja i meša ove šarmantne komade.

Budite u skladu sa svojom zidnom umetnošću

Kombinacija fotografija i slika različitih boja i veličina i u različitim okvirima može izgledati pomalo čudno i eklektično. Dizajnerski set zidnog dekora može priskočiti u pomoć ako želite da pojednostavite zid galerije. Gotovi dizajnerski setovi pomoći će vam da ulepšate svoje zidove lako i bez stresa. Možete birati između raznih boja i uzoraka koji uključuju zeleno lišće, žuto cveće i druge dizajne.

Koristite ukrasne predmete jednostavnog dizajna i po mogućnosti od prirodnih materijala

Na primer, drvena polica može izgledati lepo u gotovo svakom enterijeru, dok vam pomaže da svoje stvari organizujete na uredan i elegantan način.

Koristite podlogu od pločica u svojoj kuhinji kako bi izgledala skuplje

Ako ne želite da trošite mnogo vremena i novca na poboljšanje kuhinje, dodajte samoljepljivu podlogu za pločice na zid ispod vaših kuhinjskih ormarića. To je jeftino, brzo, jednostavno i zabavno!

Koristite belu posteljinu kako biste stvorili utisak luksuznog mesta

Ako razmišljate o skupim hotelima visoke klase, sveže i hrskave bele posteljine, navlake za jastučiće će vam najprije pasti na pamet. Zašto ne koristite isti trik i u svojoj kući?

Ne zaboravite na ugodne mirise

Uz pomoć aroma difuzera možete promeniti način na koji vaš dom miriše u zavisnosti od vašeg raspoloženja. Neki difuzeri izgledaju tako elegantno da mogu poslužiti i kao dekoracija enterijera.

