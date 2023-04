Kućna biljka koju zovu drvo novca: Evo kako da je uzgojite da cveta nikad bujnije

Kada su zaljubljenici u biljke krajem prošle godine počeli da prave liste biljaka koje bi mogle da budu hit u 2023. godini, istakla se pachira, odnosno drvo novca, biljka za koju se veruje da donosi sreću osobi koja je uzgaja.

Radi se o biljci koja je popularna i u Feng Shui svetu jer se veruje da u prostoru u kojem se nalazi stvara pozitivnu energiju. Osim toga, njene isprepletene grane i živopisno zeleno lišće prizor su koji je uvek lepo videti, bez obzira na to verujete li ili ne u ovakve i slične moći biljaka.

Drvo novca (Pachira aquatica) biljka je poreklom iz Srednje i Južne Amerike. U svom prirodnom staništu može narasti i do 18 metara, ali ona koju uzgajate u kući obično naraste između pola i 2 i po metra visine.

O ovoj biljci koja imam status magneta za sreću jednostavno se brinuti. Potrebni su joj svetlo koje nije direktno i retko zalivanje.

Biljku smestite blizu dobro osvetljenog prozora, ali ne na direktnu sunčevu svetlost jer je ona može oštetiti.

Takođe, svaki put kad biljku zalivate, malo je okrenite kako biste bili sigurni da ravnomerno raste. Zalivajte je tek kada joj se zemlja na površini, i to gornjih nekoliko centimetara, osuši. Ako kroz sat vremena biljka ne upije svu vodu, izlijte je iz tanjirića jer „sedenje“ u vodi može dovesti do truljenja korena.

Najčešća greška koju vlasnici ove biljke rade jeste njeno prekomerno zalivanje.

Takođe, pachira voli i veliku vlažnost vazduha pa je možete svakodnevno poprskati vodom sobne temperature. Uz uslov da ima dovoljno svetla, možete je smestiti u kupatilo ili kuhinju, prostorije u kojima se često koristi voda.

Ono što sigurno želite da vidite na svojoj pachiri jeste to da raste i da dobija novo lišće. Kako bi se to dogodilo, imajte na umu da je za pachiru previše svega loša stvar. Previše vode, slabo osvetljenje, stalno direktno svetlo, niske temperature… sve su to faktori koji joj mogu naštetiti, piše Zadovoljna.

Takođe, pachira nije ljubiteljka promena, ali s vremenom se prilagodi. Ipak, potrudite se da je držite na istom mestu, a ako je preselite, nemojte se iznenaditi ako izgubi nekoliko listova.

I na kraju, ako ste među onima koji će pachiru nabaviti kako bi im u život donela sreću, preporučuje se da „okupite“ više ovih drvaca zajedno, a srećni brojevi su tri ili pet.

