Kućni trik zlata vredan: Očistite parket 1 sastojkom, izgledaće kao da je sveže lakiran

Ako je vaš drveni pod izgubio sjaj i dobio mat boju, jedan sastojak će mu ponovo udahnuti život. Ovaj kućni trik je zlata vredan.

Čisti i uredni podovi ogledalo su svakog doma. Iako se ponekad domaćice trude da im podovi izgledaju sjajno i blistavo to im ne polazi za rukom.

Uzrok možda leži u tome što su oni izbledeli i stari, često izgrebani i oštećeni.

Ipak, postoji način da laminatu i parketu vrate stari sjaj i to uz pomoć jednog trika, koji je jedna žena koja se bavi nekretninama i izdavanjem stanova otkrila na društvenim mrežama.

Ukoliko je i vaš pod beživotan i bez sjaja pogledajte šta treba da uradite, veoma je jednostavno i jeftino, a veoma efikasno.

Potrebno je:

5 l vode

1 čep glicerina

Pod dobro usisajte i sklonite tepihe i nameštaj koliko je to moguće. Zatim u posudu sa vodom dodajte 1 čep glicerina. Potopite u to mekanu, najbolje krpu od mikrofibera, a potom detaljno obrišite podove od ivice do ivice.

Prebrišite pod vodom u koju ste dodali glicerin i gledaje kako im se vraća stari sjaj Učinite to tako da nakon što obrišete idete unazad i tako ne gazite na deo koji ste obirali kako ne bi ostali tragovi stopala. Iako neki smatraju da je čep glicerina premalo na ovu količinu vode, vi slobodno uzmite veći čep, onaj kojim merite količinu tečnog deterdženta. Ta veličina čepa biće sasvim dovoljna za ovu količinu vode.

Uglavnom, na kraju samo ostavite da se dobro osuši i videćete – vaši podovi će biti blistavi kao da ih je majstor upravo sada uradio, prenosi zadovoljna.rs.

