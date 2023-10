Kupatilo sigurno ne čistite onoliko često koliko bi trebalo: Evo kako se uspešno rešiti klica i plesni

Redovno čišćenje ne čini samo vaš tuš lepim, već, takođe, pomaže u sprečavanju rasta plesni koja je štetna za vaše zdravlje i strukturni integritet vašeg kupatila, piše House Digest.

Najbolje bi bilo da tuš jednostavno prebrišete svaki dan nakon tuširanja, da ga jednom nedeljno temeljno očistite, a jednom mesečno intenzivno. Ovaj raspored održavanja učiniće proces čišćenja lakšim i efikasnijim jer mrlje i nečistoća se neće dugo nakupljati.

Važno je napomenuti da čišćenje kupatila treba da bude usmereno na suzbijanje širenja klica, umesto da bude estetske prirode. To znači da ćete morati da čistite češće ako je neko bolestan u vašem domu kako biste sprečili širenje bakterija.

To, takođe, znači da uvek treba održavati dobru higijenu kada je u pitanju ovaj deo doma tako što ćete prati ruke svaki put kada koristite WC, držati poklopac zatvorenim prilikom ispiranja WC šolje, čistiti skrivene uglove i držati mobilne telefone podalje. Kupatila koja se manje koriste, kao što su one za goste, nije potrebno čistiti tako često kao one koje stalno koristite.

Vaše nedeljno čišćenje tuša trebalo bi da uključuje ribanje i čišćenje svih površina, podova i zidova kako se prljavština ne bi nakupljala kao i čišćenje kupatilskog nameštaja kako biste ga zaštitili od mrlja. Takođe, dosta je važno obaviti svakodnevno čišćenje, tako što ćete obrisati zidove i staklena vrata odmah nakon tuširanja i provetravati kupatilske prostirke.

Mesečno čišćenje trebalo bi da bude intenzivnije. Prvo raščistite kupatilo kako biste mogli da doprete do svih uglova i površina tokom ribanja. Očistite nameštaj, zidove i podove i skinite zavese za tuširanje.

Ne zaboravite da operete ili zamenite lične predmete poput peškira i četkice za zube kada je to potrebno i održavati pribor poput držača četkice za zube čistim. Ni vaši ormarići i fioke za čuvanje ne bi trebalo da budu izostavljeni. Rešite se svega što ne koristite ili vam više ne treba, kako bi ormarići uvek bili čisti i mirisni.

