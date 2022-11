Lako održavanje domaćinstva: 3 tajne ljudi koji uvek imaju BESPREKORNO ČISTE domove

Ljudi s uvek čistim i urednim domovima zaista postoje! Mi se pitamo: kako im to uspeva?

Ovo su 3 tajne koje su otkrili ljudi s čistim i urednim domovima.

1.Više sitnica u domu = više čišćenja

Ovo možete shvatiti bukvalno. Ako imate više sitnica u domu, morate pospremiti i očistiti više stvari. Naročito stvari u kuhinji skupljaju prašinu i privlače masnoću od prskanja. Ako želite da obrišete radnu površinu, prvo morate da je oslobodite od svih stvari koje su na njoj. Isto važi i za nameštaj. Ako ste u akciji s metlom ili usisivačem, prvo morate da budete sigurni da će oni moći da prođu. Naravno, to ne znači da ćete morati da sve svoje stvari i nameštaj izbacite iz stana. Ali, zapitajte se: Šta mi je zapravo potrebno? A šta me sprečava da sobu održavam čistom i urednom?

2.Malo fuširanja je dopušteno – puno pomaže

Čak i super uredni ljudi nemaju uvek vremena da sve obave savršeno. Oni uvek uspevaju da stvore iluziju da je u njihovom domu sve u najboljem redu i besprekorno čisto. To je uglavnom zbog činjenice da se fokusiraju na važne sobe i uglove. To znači da se koncentrišu na širu sliku, a kasnije se onda brinu o uglu iza vrata. Dakle, ako ste suočeni s pitanjem ‘’S čime da počnem?“, trebalo bi da napustite prostoriju i na trenutak zatvorite oči. Zatim uđite u sobu otvorenih očiju i obratite pažnju na to gde prvo pogledate. Najpre pospremite područja koja možete videti i koja bodu oči. Ako ostane vremena, pobrinite se za stvari koje vam ne padaju odmah na pamet.

3. Lakše je čistiti povremeno, nego sve odjednom

Šta je lakše? Brisanje šporeta i radne površine nakon kuvanja ili samo nekoliko dana kasnije, kada je sve masno i nataloženo? Naravno, nakon kuvanja i obroka nemate volje da perete sudove i sve pospremite. Ali, ako sve ostavite za ujutru, to samo otežava stvari. Ako perete posuđe, veš i obavljate ostale kućne poslove jedan za drugim kako se stvaraju, nećete nagomilati brdo naizgled neizvodljivih zadataka. Na kraju ćete imati manje posla i uštedećete vreme za lepe stvari u životu.

