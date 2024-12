Lampice na jelki oduvek pogrešno stavljamo: Ovo je mnogo bolji način (video)

Nova godina je sve bliža, a to znači da je vreme za kićenje jelke.

Bez obzira da li planirate da imate pravu ili veštačku jelku, pored ukrasa, nezaobilazan element, uz koji je svaka jelka još čarobnija, jesu dekorativne lampice.

Međutim, da li znate kako najjednostavnije da ih stavite na jelku?

Ukoliko mislite da je odgovor – tako što ih kružno uvijate oko jelke, varate se!

Treba da ih stavite vertikalno, jer ćete na taj način moći da uštedite na prostoru, lakše ćete ih postaviti, a jelka će izgledati spektakularnije.

Snimak ovog trika sa TikTok-a ima preko 1.8 miliona lajkova, a mnogi su se zahvalili ovoj devojci na korisnom savetu.

Ipak, jedan korisnik je napisao da on ovako nešto radi već 20 godina i da to pripisuje svojoj lenjosti, dok mu je devojka koja je postavila snimak odgovorila da to ne znači da je lenj, nego da je “provalio” trik pre svih ostalih.

