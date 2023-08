Leti nikako ne treba koristiti omekšivač za pranje posteljine: Ovo pravilo je jako bitno, evo i zašto

Najbolja opcija je da leti spavamo na prirodnim materijalima.

Za spavanje bez znojenja ključan je izbor posteljine. Mnogi, nažalost, kada je kupuju, mnogo više pažnje posvećuju njenom izgledu i cijeni, dok im je sastav materijala manje bitna stavka. Takav pristup je veoma pogrešan. Prirodni materijal je imperativ, jer ipak u krevetu provedemo trećinu života i jako je bitno na čemu spavamo.

To je još važnije leti, kad je vruće i kada se pojačano znojimo. Bakterije se vrlo brzo razmnožavaju u neopranoj posteljini, a hrane se mrtvom kožom koja se svake noći nakuplja u na njoj. Uz to, znoj koji proizvodi telo sve to dodatno pospešuje. Baš zato bi oni koji pate od alergije na grinje, astme ili ekcema trebalo posebno da vode računa o higijeni mesta na kom spavaju, kao i žene u menopauzi i svi koji se pojačano znoje noću.

1. Materijali koji upijaju znoj, recimo pamuk, mnogo su bolji izbor od sintetičkih vlakana, koja još dodatno podstiču zagrevanje tela. Leti su vrlo dobre i posteljine u kombinaciji pamuka i lana. Jeste da ih je malo teže peglati, ali bar ne morate strahovati od noćnog znojenja. Ako ovo dosad niste znali, za posteljinu birajte tkanine s većim brojem niti. Što im je veći broj, tkanina je finija i glađa.

2. Stručnjaci preporučuju da posteljinu menjate barem jednom nedeljno, a leti to treba raditi i češće – na svaka tri dana.

3. Vlasnici kućnih ljubimaca trebalo bi češće da menjaju posteljinu jer na njoj vrlo često spavaju ili borave njihove najdraže dlakave životinjice.

4. Ako imate dete, bilo bi dobro da ga nagovorite na to da se odvoji od omiljenog medvedića na neko vreme jer i plišane igračke na krevetu skupljaju bakterije i druge mikroorganizme kojih se treba rešiti u mašini za veš. To radite bar jednom mesečno.

5. Posteljinu nikada ne perite na temperaturi nižoj od 60 stepeni. Kada je niža od toga, rešićete se prašine, ali će grinje preživeti, a od toga onda nemate nikakve koristi.

6. Što se jastuka tiče, za letnje mesece se preporučuju oni koji se mogu prati u mašini. Pri kupovini obavezno obratite pažnju na to, a savet je da na njih stavljate po dve jastučnice, tako se jastuk manje natapa znojem.

7. Povremeno usisajte dušek, a krajem leta ga operite dubinski, postoje firme koje to po stanovima uslužno rade i nisu preskupe. Do tada ih redovno usisavate i zaštita za njih je obavezna.

8. Ovaj savet će se svima verovatno najviše svideti – izbegavajte nameštanje kreveta čim ustanete ujutro. Naime tokom noći, dok spavamo i dok se znojimo, krevet zadržava tu vlagu i toplotu, pa mu ujutro treba dati vremena da se osuši i „prodiše“.

Omekšivač sada nikako nemojte koristiti

Stručnjaci za pranje veša kažu da omekšivač nikako ne bi trebalo upotrebljavati tokom letnjih meseci. On sprečava da tkanina upija vlagu, pa tako naša pidžama ili majica, kao i posteljina u kojoj spavamo kad je vruće ne može da upije znoj pa ćete se buditi mokriji. Pošto se leti posteljina pere češće, u ovom periodu je najbolje koristiti prašak za osetljiv veš.

