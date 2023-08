Ljudi u šoku zbog nečeg što je u Srbiji i Nemačkoj potpuno normalno (foto)

Običaji pojedinih kultura često su iznenađujući za pripadnike drugih kultura pa se zbog nekih potpuno uobičajenih stvari lome koplja na internetu i razvijaju (bespotrebno) dugačke diskusije na društvenim mrežama.

Tako je nemačka pa i srpska, odnosno balkanska navika da se veš mašina u stanu drži u kupatilu iznenadila neke tviteraše.

In Germany it‘s the MOST NORMAL thing that washing machines are placed in bathrooms and not in the kitchen where it definitely doesn‘t belong???? IM- pic.twitter.com/s5evTPwgap

