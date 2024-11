Majstor otkrio koja vrsta grejanja je najjeftinija: Ovo je važan savet onima koji koriste klima uređaje

Elektromehaničar Branko Zrnić gostujući u „Jutru“ na TV Prva otkrio je koja vrsta grejanja je najpovoljnija

Branko je istakao da su klime, iz njegovog iskustva, najpovoljnije, ali bi sa njima trebalo biti oprezan.

– Iz mog iskustva, klime su najpovoljnije iz razloga što one sa malim utroškom električne energije daju dosta kalorijske toplote. Moj je savet, već ako ih koristimo, one znaju da budu i problematične ako se ne čiste filteri. Kad klima češće radi, moramo da čistimo filtere ako hoćemo da imamo čist vazduh u prostoru gde živimo, da ne bi imali problema sa disajnim organima – savetovao je elektromehaničar i dodao da inverter imaju polako dodavanje količine toplote samo koliko treba i da na sat vremena potroše 300 do 50 vati, što zadovoljava naše potrebe.

Branko Zrnić je skrenuo pažnju građanima koji koriste klime da budu obazrivi, jer klima mora da ima i male pauze u radu da bi ona bezbednije radila.

Međutim, iako je klima jeftinija, elektromehaničar priznaje da više poverenja ima u TA peći.

(prva.rs)

