Mama pokazala trik od 30 sekundi i 0 dinara, uklanja fleke sa odeće poput magije

Sigurni smo da imate nekoliko stvari u ormaru, posebno ako ste mama male dece, za koje verujete da su trajno uništene zbog tvrdokornih fleka koje ni sa čim niste uspeli da skinete. No, jedna mama je nedavno oduševila korisnike društvenih mreža jednostavnim i jeftinim trikom koji otklanja mrlje u sekundi, i to čak i one za koje se zna da ih se nije lako rešiti – poput ostataka od kafe ili bobičastog voća.

Bronti Tauns, koja na svomprofilu deli sadržaj o vaspitanju, domaćinstvu i ostalim svakodnevnim stvarim, tvrdi da vam je za otklanjanje najupornijih fleka zapravo dovoljna samo voda!

Ova mama četvoro dece ima svoju „tajnu“ metodu koja joj pomaže da izađe na kraj sa isflekanim dečjim stvarima, a sve što vam za istu treba jeste vrela voda.

„Uskoro ću vas raspametiti“, najavila je Bronti svoju caku koja podrazumeva polivanje ključale vode direktno na zaprljano mesti na majici, džemperu ili bilo kom drugom komadu garderobe.

Ona je ovaj trik demonstrirala na licu mesta, pokazavši kako vrela voda otklanja fleke iste sekunde sa belog duksa, a potom i sa bež vunenog kardigana. Metoda najbolje funkcioniše kada je reč o mrljama od voća, kečapa, kafe ili čokolade, dok se fleke poput krvi bolje tretiraju suprotnom tehnikom – njih treba dobro trljati kockicom leda. Inače, dobro je znati da ovaj prost trik radi čak i ako fleka nije sveža, već je stara nekoliko dana.

Njen snimak je pogledalo preko milion ljudi, a većina komentatora je oduševljeno novom cakom za čist veš.

