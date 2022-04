Mašina za sudove dugo će vam trajati: Ovo je važno…

U teoriji, mašina za suđe bi sama trebalo da se čisti. Međutim, vremenom se ostaci hrane, masnoće, deterdženta i kamenca nakupe u filteru i unutrašnjosti mašine. A to može dovesti do neprijatnog mirisa u mašini, ali i ostaci mogu ostaviti fleke na posuđu. Drugim rečima, ako ne čistite mašinu, ona neće moći da dobro opere suđe i ne samo to – ostaci hrane mogu dovesti i do kvara aparata.

Časopis „Good Housekeeping“ je nakon testiranja stotina mašina za suđe, deterdženata i sredstava za pranje, pronašao najbolje metode za održavanje uređaja.

Kao i kod većine stvari, redovno održavanje olakšava posao, ali postoje neki preventivni koraci koje možete da uradite kako bi održavali unutrašnjost mašine čistom. Koristite kvalitetan deterdžent za posuđe, koji pomaže u ispiranju naslaga i masnoća. Ako imate tvrdu vodu, razmislite o tome da ugradite omekšivač vode za celu kuću ili jednostavnije – dodajte so u mašinu kako bi sprečili pojavu fleka od kamenca.

Koliko često je neophodno da čistimo mašinu za suđe?

Zavisi od toga koliko je koristite. Međutim, postoje svakodnevne, nedeljne i mesečne navike, koje će da vam pomognu u održavanju.

Svaki dan – uklonite vidljive ostatke hrane

Jednom nedeljno – obrišite vrata, gumu i izvadite i očistite filter

Jednom mesečno – dubinski očistite unutrašnjost

Po potrebi – očistite spoljašnjost, ivice i unutrašnjost od kapljica i fleke

Da li smem da perem unutrašnjost mašine za suđe sredstvima sa izbeljivačem?

Ne, izbeljivač se ne preporučuje, naročito ako mašina za suđe ima unutrašnjost od nerđajućeg čelika. Mada, neki deterdženti sadrže izbjeljivač, ali to su minimalne količine kako bi se uklonile mrlje od kafe i čaja sa šolja i drugog posuđa.

OPREZ! Nikada nemojte koristiti izbjeljivač sa sirćetom – kombinacija ta dva sastojka mogu da stvore potencijalno smrtonosni gas hlor.

Kako čistiti mašinu za suđe?

Koren većine problema sa mirisom obično su ostaci hrane u mašini. Nakon svakog ciklusa pranja, izvucite donju rešetku i ubrusom uklonite komadiće hrane kako bi sprečili neželjene mirise.

Za čišćenje vrata – odaberite vlažnu krpu ili sunđer kako bi obrisali ostatke hrane koji su se nakupili.

Za čišćenje gume na vratima – starom četkicom za zube pažljivo obrišite prljavštinu. Ako nema previše prljavštine, prebrišite gumu vlažnom krpom ili papirnim ubrusom.

Kako očistiti filter?

Ako filter nije čist, neće biti ni suđe ni ostatak mašine. Izvucite donju rešetku i izvadite ga, a ovo je korak po korak za čišćenje (Ako niste sigurni kako da izvadite filter, proverite uputstvo za upotrebu):

1. Uklonite filter i isperite ga toplom vodom

2. Starom (mekanom) četkicom za zube istrljajte mrežicu i plastični okvir kako bi uklonili masnoću ili čestice u pukotinama. Zatim ga isperite

3. Vratite filter na mesto

4. Jednom mesečno dubinski očistite mašinu za suđe, a čišćenje filtera je najvažnije

OPREZ: Proverite da li ste vratili filter na mesto. Nemojte koristiti mašinu za suđe ako filter nije dobro pričvršćen, jer možete ozbiljno da oštetite uređaj i izgubite garanciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.